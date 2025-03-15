دنيا سمير غانم تشوّق الجمهور لمسلسلها في النصف الثاني

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(لها)

شوّقت الفنانة جمهورها لمسلسلها الرمضاني الجديد "عايشة الدور"، والذي يعرض خلال النصف الثاني من ، 16 .ونشرت عبر حسابها الخاص على "إنستغرام" المسلسل وعلقت بقولها: "انتظرونا في مسلسل عايشة الدور".كان مسلسل "عايشة الدور"، والذي تعود من خلاله للدراما التليفزيونية، قد تمكّن من تصدر قائمة الفيديوهات الأعلى مشاهدة في مصر عبر موقع "يوتيوب"، حيث حقق ما يقرب من ربع مليون مشاهدة في غضون أربعة أيام من طرحه.