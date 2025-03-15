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المرأة

دنيا سمير غانم تشوّق الجمهور لمسلسلها في النصف الثاني

Lebanon 24
15-03-2025 | 09:25
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شوّقت الفنانة دنيا سمير غانم جمهورها لمسلسلها الرمضاني الجديد "عايشة الدور"، والذي يعرض خلال النصف الثاني من رمضان، بداية من اليوم السبت 16 رمضان.
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ونشرت دنيا عبر حسابها الخاص على "إنستغرام" بوستر المسلسل وعلقت عليه بقولها: "انتظرونا في مسلسل عايشة الدور".

كان برومو مسلسل "عايشة الدور"، والذي تعود دنيا من خلاله للدراما التليفزيونية، قد تمكّن من تصدر قائمة الفيديوهات الأعلى مشاهدة في مصر عبر موقع "يوتيوب"، حيث حقق ما يقرب من ربع مليون مشاهدة في غضون أربعة أيام من طرحه.
(لها)
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