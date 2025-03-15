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المرأة

"هذا عيب".. فنانة تنسحب غاضبة من برنامج شهير بعد سؤال محرج (فيديو)

Lebanon 24
15-03-2025 | 15:31
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شهدت حلقة برنامج العرافة، الذي تقدمه بسمة وهبة، توترًا بعد انسحاب الفنانة نجلاء بدر غاضبة من الاستوديو بسبب سؤال اعتبرته محرجًا وغير لائق.  
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بدأت الواقعة عندما تلقت نجلاء بدر سؤالًا مكتوبًا خلال الحلقة، ما دفعها للاستفسار عمن قام بصياغته، وسألت بسمة وهبة: هل هذا السؤال من إعداد فريق البرنامج؟، لتجيبها الأخيرة بأنها هي من كتب السؤال بنفسها، مما أثار استياء الفنانة التي رفضت الإجابة عليه واعتبرته "غير مقبول". ورغم تمسك بسمة وهبة بأن الأسئلة الجريئة جزء من طبيعة البرنامج، قررت نجلاء بدر المغادرة اعتراضًا.
 



أثار انسحابها جدلًا على مواقع التواصل الاجتماعي، حيث انقسمت الآراء بين من يرى أن الأسئلة الجريئة جزء من البرنامج، ومن يعتبر أن هناك حدودًا يجب مراعاتها عند استضافة الضيوف. (فوشيا)
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