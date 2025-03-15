"هذا عيب".. فنانة تنسحب غاضبة من برنامج شهير بعد سؤال محرج (فيديو)



Advertisement

بدأت الواقعة عندما تلقت نجلاء سؤالًا مكتوبًا خلال الحلقة، ما دفعها للاستفسار عمن قام بصياغته، وسألت بسمة وهبة: هل هذا من إعداد فريق البرنامج؟، لتجيبها الأخيرة بأنها هي من كتب بنفسها، مما أثار استياء الفنانة التي رفضت الإجابة عليه واعتبرته "غير مقبول". ورغم تمسك بسمة بأن الأسئلة الجريئة جزء من طبيعة البرنامج، قررت نجلاء اعتراضًا. شهدت حلقة برنامج العرافة، الذي تقدمه بسمة ، توترًا بعد انسحاب الفنانة نجلاء غاضبة من الاستوديو بسبب سؤال اعتبرته محرجًا وغير لائق.بدأت الواقعة عندما تلقت نجلاء سؤالًا مكتوبًا خلال الحلقة، ما دفعها للاستفسار عمن قام بصياغته، وسألت بسمة وهبة: هل هذا من إعداد فريق البرنامج؟، لتجيبها الأخيرة بأنها هي من كتب بنفسها، مما أثار استياء الفنانة التي رفضت الإجابة عليه واعتبرته "غير مقبول". ورغم تمسك بسمة بأن الأسئلة الجريئة جزء من طبيعة البرنامج، قررت نجلاء اعتراضًا.







أثار انسحابها جدلًا على مواقع التواصل الاجتماعي، حيث انقسمت الآراء بين من يرى أن الأسئلة الجريئة جزء من البرنامج، ومن يعتبر أن هناك حدودًا يجب مراعاتها عند استضافة الضيوف. (فوشيا)