رقم كبير.. فنانة تكشف عن عدد مرات تعرّضها للخيانة (فيديو)

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وأوضحت أن الخيانات المتكررة كانت بسبب نقص لدى الآخر، الذي يسعى لتعويضه بالشعور بأنه مرغوب. كما اعترفت خلال الحلقة أنها أجرت عملية تجميل لأنفها لإسعاد زوجها. كشفت الفنانة نجلاء بدر عن تعرضها للخيانة 5 من رجال كانت مخطوبة إليهم، حيث كانوا يخونونها بعد تحديد موعد الزفاف، ثم يعودون معتذرين، لكنها كانت ترفض عودتهم. وأكدت أن هذا الأمر عزز ثقتها بنفسها، بدلًا من أن يجعلها تشك في ذاتها.وأوضحت أن الخيانات المتكررة كانت بسبب نقص لدى الآخر، الذي يسعى لتعويضه بالشعور بأنه مرغوب. كما اعترفت خلال الحلقة أنها أجرت عملية تجميل لأنفها لإسعاد زوجها.







أما عن خلافها مع مي ، فأكدت أن مشكلتها لم تكن معها، بل مع المخرج محمد سامي، بسبب تغيير دورها في أحد أعماله دون مسبق. وردًا على تصريح مي بأن نجلاء حاولت التقرب إليهما بعد نجاح جعفر العمدة، نفت ذلك قائلة: "الكلام ليس له ثمن". (ارم نيوز)