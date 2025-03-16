21
o
بيروت
22
o
طرابلس
20
o
صور
24
o
جبيل
22
o
صيدا
21
o
جونية
18
o
النبطية
18
o
زحلة
18
o
بعلبك
-5
o
بشري
19
o
بيت الدين
20
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
المرأة
رقم كبير.. فنانة تكشف عن عدد مرات تعرّضها للخيانة (فيديو)
Lebanon 24
16-03-2025
|
00:00
A-
A+
photos
0
A+
A-
كشفت الفنانة نجلاء بدر عن تعرضها للخيانة 5
مرات
من رجال كانت مخطوبة إليهم، حيث كانوا يخونونها بعد تحديد موعد الزفاف، ثم يعودون معتذرين، لكنها كانت ترفض عودتهم. وأكدت أن هذا الأمر عزز ثقتها بنفسها، بدلًا من أن يجعلها تشك في ذاتها.
Advertisement
وأوضحت أن الخيانات المتكررة كانت بسبب نقص لدى
الطرف
الآخر، الذي يسعى لتعويضه بالشعور بأنه مرغوب. كما اعترفت خلال الحلقة أنها أجرت عملية تجميل لأنفها لإسعاد زوجها.
أما عن خلافها مع مي
عمر
، فأكدت أن مشكلتها لم تكن معها، بل مع المخرج محمد سامي، بسبب تغيير دورها في أحد أعماله دون
اتفاق
مسبق. وردًا على تصريح مي بأن نجلاء حاولت التقرب إليهما بعد نجاح جعفر العمدة، نفت ذلك قائلة: "الكلام ليس له ثمن". (ارم نيوز)
مواضيع ذات صلة
فنانة شهيرة تكشف عن تعرّضها للسحر من أحد المقربين.. اليكم هويتها
Lebanon 24
فنانة شهيرة تكشف عن تعرّضها للسحر من أحد المقربين.. اليكم هويتها
16/03/2025 08:05:35
16/03/2025 08:05:35
Lebanon 24
Lebanon 24
بعد اختفائها.. فنانة شهيرة تكشف عن تعرضها لحادث خطير: حصلي كسر في حوضي ونزيف داخلي (صور)
Lebanon 24
بعد اختفائها.. فنانة شهيرة تكشف عن تعرضها لحادث خطير: حصلي كسر في حوضي ونزيف داخلي (صور)
16/03/2025 08:05:35
16/03/2025 08:05:35
Lebanon 24
Lebanon 24
فنانة خليجية تتحدث عن لبنان: لهذا البلد الفضل الكبير عليّ (فيديو)
Lebanon 24
فنانة خليجية تتحدث عن لبنان: لهذا البلد الفضل الكبير عليّ (فيديو)
16/03/2025 08:05:35
16/03/2025 08:05:35
Lebanon 24
Lebanon 24
بعد تعرّضها للخيانة.. ياسمين عبد العزيز تعلّق: "نو أمان لأي مان" (فيديو)
Lebanon 24
بعد تعرّضها للخيانة.. ياسمين عبد العزيز تعلّق: "نو أمان لأي مان" (فيديو)
16/03/2025 08:05:35
16/03/2025 08:05:35
Lebanon 24
Lebanon 24
قد يعجبك أيضاً
موضة "الليوبارد" تكتسح عروض الأزياء.. كيف تنسقينها دون مبالغة؟
Lebanon 24
موضة "الليوبارد" تكتسح عروض الأزياء.. كيف تنسقينها دون مبالغة؟
01:55 | 2025-03-16
16/03/2025 01:55:33
Lebanon 24
Lebanon 24
"هذا عيب".. فنانة تنسحب غاضبة من برنامج شهير بعد سؤال محرج (فيديو)
Lebanon 24
"هذا عيب".. فنانة تنسحب غاضبة من برنامج شهير بعد سؤال محرج (فيديو)
15:31 | 2025-03-15
15/03/2025 03:31:01
Lebanon 24
Lebanon 24
ملك زاهر توجه رسالة مؤثرة
Lebanon 24
ملك زاهر توجه رسالة مؤثرة
11:12 | 2025-03-15
15/03/2025 11:12:24
Lebanon 24
Lebanon 24
دنيا سمير غانم تشوّق الجمهور لمسلسلها في النصف الثاني
Lebanon 24
دنيا سمير غانم تشوّق الجمهور لمسلسلها في النصف الثاني
09:25 | 2025-03-15
15/03/2025 09:25:29
Lebanon 24
Lebanon 24
بالفيديو.. نجمة مواقع التواصل الاجتماعي غاضبة بسبب تصرف والدها
Lebanon 24
بالفيديو.. نجمة مواقع التواصل الاجتماعي غاضبة بسبب تصرف والدها
07:20 | 2025-03-15
15/03/2025 07:20:35
Lebanon 24
Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة
بعد اعتزالها وغيابها عن الأضواء.. شاهدوا كيف أصبحت بطلة "يوميات جميل وهناء" السورية نورمان أسعد (صورة)
Lebanon 24
بعد اعتزالها وغيابها عن الأضواء.. شاهدوا كيف أصبحت بطلة "يوميات جميل وهناء" السورية نورمان أسعد (صورة)
04:14 | 2025-03-15
15/03/2025 04:14:30
Lebanon 24
Lebanon 24
يوم "البيجر".. المخابرات السوريّة أرسلت برقيّة "عاجلة وسريّة" هذا كان مضمونها
Lebanon 24
يوم "البيجر".. المخابرات السوريّة أرسلت برقيّة "عاجلة وسريّة" هذا كان مضمونها
04:30 | 2025-03-15
15/03/2025 04:30:00
Lebanon 24
Lebanon 24
نجم "ستار أكاديمي" اللبناني يكشف عن معاناته من مرض نادر.. شاهدوا الفيديو
Lebanon 24
نجم "ستار أكاديمي" اللبناني يكشف عن معاناته من مرض نادر.. شاهدوا الفيديو
05:48 | 2025-03-15
15/03/2025 05:48:04
Lebanon 24
Lebanon 24
أمر عقاري لافت في محيط الضاحية
Lebanon 24
أمر عقاري لافت في محيط الضاحية
03:15 | 2025-03-15
15/03/2025 03:15:00
Lebanon 24
Lebanon 24
عن الـ"100 دولار" في لبنان.. خبرٌ جديد
Lebanon 24
عن الـ"100 دولار" في لبنان.. خبرٌ جديد
16:55 | 2025-03-15
15/03/2025 04:55:41
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
بريد إلكتروني غير صالح
إشترك
أيضاً في المرأة
01:55 | 2025-03-16
موضة "الليوبارد" تكتسح عروض الأزياء.. كيف تنسقينها دون مبالغة؟
15:31 | 2025-03-15
"هذا عيب".. فنانة تنسحب غاضبة من برنامج شهير بعد سؤال محرج (فيديو)
11:12 | 2025-03-15
ملك زاهر توجه رسالة مؤثرة
09:25 | 2025-03-15
دنيا سمير غانم تشوّق الجمهور لمسلسلها في النصف الثاني
07:20 | 2025-03-15
بالفيديو.. نجمة مواقع التواصل الاجتماعي غاضبة بسبب تصرف والدها
05:46 | 2025-03-15
بنحافة زائدة.. شاهدوا آخر إطلالة لابنة هيفا وهبي (صورة)
فيديو
عاصفة ورياح وأعاصير ضخمة تضرب أميركا.. قتلى ودمار (فيديو)
Lebanon 24
عاصفة ورياح وأعاصير ضخمة تضرب أميركا.. قتلى ودمار (فيديو)
00:27 | 2025-03-16
16/03/2025 08:05:35
Lebanon 24
Lebanon 24
حذر من اغتيال ترامب: "نوستراداموس الجديد" يلفت انتباه العالم بعد تحقق توقعاته المُرعبة خلال أسبوع (فيديو)
Lebanon 24
حذر من اغتيال ترامب: "نوستراداموس الجديد" يلفت انتباه العالم بعد تحقق توقعاته المُرعبة خلال أسبوع (فيديو)
02:00 | 2025-03-15
16/03/2025 08:05:35
Lebanon 24
Lebanon 24
بث مباشر لحدث فلكي نادر.. إليكم مشاهد خسوف القمر
Lebanon 24
بث مباشر لحدث فلكي نادر.. إليكم مشاهد خسوف القمر
04:22 | 2025-03-14
16/03/2025 08:05:35
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Download our application
Follow Us
Download our application
بريد إلكتروني غير صالح
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24