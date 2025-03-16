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المرأة

موضة "الليوبارد" تكتسح عروض الأزياء.. كيف تنسقينها دون مبالغة؟

Lebanon 24
16-03-2025 | 01:55
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فرضت موضة "الليوبارد" نفسها بقوة في عالم الموضة على مر السنين، ولكنها شهدت هذا العام عودة قوية وملحوظة على منصات عروض الأزياء في "أسبوع الموضة" للأزياء الجاهزة لموسم خريف وشتاء 2025-2026 في باريس. فقد وردت في أذهان العديد من المصمّمين فكرة إعادة إحياء هذه الصيحة الكلاسيكية، مما يعكس مدى قوّتها وحضورها في عالم الأزياء الراقية.
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ومن أبرز المصمّمين الذين أطلقوا تصاميم مدهشة بهذا النمط في هذا الموسم Dolce & Gabbana و Versace و Roberto Cavalli و Saint Laurent وغيرهم من كبار مصمّمي الأزياء الذين احتفلوا بنقشة "الليوبارد" وتفاصيلها المميزة من خلال مجموعة متنوعة من التصاميم التي تجمع بين الجرأة والأناقة. تكمن جاذبية هذه الصيحة في قدرتها على تحويل أي قطعة ملابس إلى طابع عصري وفاخر، مما يضفي لمسة من القوة والثقة على مَن يرتديها.

إذا كنتِ ترغبين في التميّز بأسلوبك الشخصي عند ارتداء موضة "الليوبارد"، إليكِ بعض النصائح المهمة لارتدائها بطريقة متقنة:

1. التوازن في النمط:

- تجنّبي ارتداء قطع كاملة بنقوش "الليوبارد"، خاصة إذا كانت ذات حجم كبير. يُفضّل استخدام نقوش "الليوبارد" في تفاصيل صغيرة مثل الأوشحة، الحقائب، أو الأزرار على جاكيت. هذا يتيح لكِ إضافة لمسة من الجرأة بدون أن تبدو الإطلالة مزدحمة.

2. دمج النقوش مع الألوان الأساسية:

- عند ارتداء ملابس بنقوش "الليوبارد"، نسّقيها مع أطقم أحادية اللون مثل الأسود أو الأبيض أو البيج. سيضمن لكِ هذا مظهراً عصرياً وأنيقاً من دون أن تطغى النقوش على إطلالتكِ.

3. الإكسسوارات والتفاصيل:

- يمكن الإكسسوارات أن تكون عنصراً محورياً في التأكيد على إطلالتكِ بنقوش "الليوبارد". جرّبي حقيبة صغيرة أو حذاء بنقوش "الليوبارد" لإضفاء لمسة أنثوية جريئة.

4. الابتعاد عن المبالغة:

- يُفضّل تجنّب ارتداء أكثر من قطعة بنقوش "الليوبارد" في نفس الإطلالة. يمكنكِ التلاعب بالألوان أو النقوش البسيطة لعدم الظهور بشكل مبالَغ فيه.

5. اختيار المواد بعناية:

- اختاري المواد التي تتماشى مع "الليوبارد" بشكل يتناسب مع الموسم. في فصل الشتاء، يمكن ارتداء المعاطف الجلدية أو الصوفية المزيّنة بنقوش "الليوبارد"، أما في الصيف فيمكن اختيار الأقمشة الخفيفة مثل الحرير أو الشيفون.

6. الاحتفاظ بمظهر أنيق:

- على الرغم من أن النقوش الجريئة مثل "الليوبارد" تضفي لمسة من التميز، إلا أن الحرص على التوازن مهم للحفاظ على مظهر أنيق.

موضة "الليوبارد" هذا الموسم هي بمثابة نغمة جديدة في عالم الأناقة الراقية، وعادت لتثبت حضورها بقوة على منصات الموضة، لتتمكن عاشقات الموضة من التمتع بأسلوب جريء وجذاب مع الحفاظ على اللمسة الفاخرة. مع قليل من الحذر في التنسيق، يمكن أي امرأة أن تتبنى هذه الصيحة وتتألق بمظهر عصري وقوي. (لها)
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