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المرأة

​بدت منفعلة... أنجي خوري تكشف لأوّل مرّة عن سبب خلعها الحجاب

Lebanon 24
16-03-2025 | 08:18
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كشفت أنجي خوري لأوّل مرّة عن سبب خلعها الحجاب رغم الإعلان عن توبتها.
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وقالت خوري في مقطع فيديو وهي منفعلة إنّها تعبت من كثرة الحديث عن أمورها الشخصية".
 
 
وأضافت أنّها خلعت الحجاب بسبب وضعها الماديّ الصعب، وحاجتها إلى تأمين عمل.
 
 
 
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