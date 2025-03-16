26
o
بيروت
27
o
طرابلس
24
o
صور
28
o
جبيل
25
o
صيدا
26
o
جونية
29
o
النبطية
28
o
زحلة
29
o
بعلبك
9
o
بشري
27
o
بيت الدين
24
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
المرأة
بدت منفعلة... أنجي خوري تكشف لأوّل مرّة عن سبب خلعها الحجاب
Lebanon 24
16-03-2025
|
08:18
A-
A+
photos
0
A+
A-
كشفت
أنجي
خوري
لأوّل مرّة عن سبب خلعها الحجاب رغم الإعلان عن توبتها.
Advertisement
وقالت
خوري
في مقطع فيديو وهي منفعلة إنّها تعبت من كثرة الحديث عن أمورها الشخصية".
وأضافت أنّها خلعت الحجاب بسبب وضعها الماديّ الصعب، وحاجتها إلى تأمين عمل.
مواضيع ذات صلة
بعد خلع حجابها انجي خوري تُثير الجدل مجددا.. رسمت وشما في هذه المنطقة من جسدها (فيديو)
Lebanon 24
بعد خلع حجابها انجي خوري تُثير الجدل مجددا.. رسمت وشما في هذه المنطقة من جسدها (فيديو)
16/03/2025 15:46:03
16/03/2025 15:46:03
Lebanon 24
Lebanon 24
دانييلا رحمة تكشف لأوّل مرّة عن تفاصيل جديدة: "بلشت طبخ بس انغرمت بناصيف"
Lebanon 24
دانييلا رحمة تكشف لأوّل مرّة عن تفاصيل جديدة: "بلشت طبخ بس انغرمت بناصيف"
16/03/2025 15:46:03
16/03/2025 15:46:03
Lebanon 24
Lebanon 24
تفاصيل تُكشف لأول مرة: لقاء لم يتم بين السنوار ونصر الله
Lebanon 24
تفاصيل تُكشف لأول مرة: لقاء لم يتم بين السنوار ونصر الله
16/03/2025 15:46:03
16/03/2025 15:46:03
Lebanon 24
Lebanon 24
استخدم في سوريا وأفغانستان.. أميركا تكشف لأول مرة عن صاروخ "النينجا" السري (فيديو)
Lebanon 24
استخدم في سوريا وأفغانستان.. أميركا تكشف لأول مرة عن صاروخ "النينجا" السري (فيديو)
16/03/2025 15:46:03
16/03/2025 15:46:03
Lebanon 24
Lebanon 24
قد يعجبك أيضاً
فنانة سُجِنَت في عهد بشار الأسد: "كنت شوف كل يوم سيارات دفن الموتى"
Lebanon 24
فنانة سُجِنَت في عهد بشار الأسد: "كنت شوف كل يوم سيارات دفن الموتى"
06:30 | 2025-03-16
16/03/2025 06:30:30
Lebanon 24
Lebanon 24
اعتراف خطير من كيم كارديشيان.. وهذا ما قالته عن زواجها الرابع
Lebanon 24
اعتراف خطير من كيم كارديشيان.. وهذا ما قالته عن زواجها الرابع
05:46 | 2025-03-16
16/03/2025 05:46:30
Lebanon 24
Lebanon 24
فنّانة تعود إلى خطيبها وتفاجئ الجميع بعقد عقد قرانها.. إليكم بالصور كيف احتفلت
Lebanon 24
فنّانة تعود إلى خطيبها وتفاجئ الجميع بعقد عقد قرانها.. إليكم بالصور كيف احتفلت
03:18 | 2025-03-16
16/03/2025 03:18:23
Lebanon 24
Lebanon 24
موضة "الليوبارد" تكتسح عروض الأزياء.. كيف تنسقينها دون مبالغة؟
Lebanon 24
موضة "الليوبارد" تكتسح عروض الأزياء.. كيف تنسقينها دون مبالغة؟
01:55 | 2025-03-16
16/03/2025 01:55:33
Lebanon 24
Lebanon 24
رقم كبير.. فنانة تكشف عن عدد مرات تعرّضها للخيانة (فيديو)
Lebanon 24
رقم كبير.. فنانة تكشف عن عدد مرات تعرّضها للخيانة (فيديو)
00:00 | 2025-03-16
16/03/2025 12:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة
عن الـ"100 دولار" في لبنان.. خبرٌ جديد
Lebanon 24
عن الـ"100 دولار" في لبنان.. خبرٌ جديد
16:55 | 2025-03-15
15/03/2025 04:55:41
Lebanon 24
Lebanon 24
عملية اختلاس ضخمة في لبنان.. الضحية "طبيب معروف"!
Lebanon 24
عملية اختلاس ضخمة في لبنان.. الضحية "طبيب معروف"!
14:24 | 2025-03-15
15/03/2025 02:24:16
Lebanon 24
Lebanon 24
"عم نحاول ننزل لمستواكم بالفكر".. بطل مسلسل "الهيبة" يشن هجومًا جديدًا على الشرع
Lebanon 24
"عم نحاول ننزل لمستواكم بالفكر".. بطل مسلسل "الهيبة" يشن هجومًا جديدًا على الشرع
11:38 | 2025-03-15
15/03/2025 11:38:58
Lebanon 24
Lebanon 24
عن "الرواتب في لبنان".. إليكم أحدث تقرير!
Lebanon 24
عن "الرواتب في لبنان".. إليكم أحدث تقرير!
14:00 | 2025-03-15
15/03/2025 02:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
هل لبنان بينها؟ 11 دولة يُمنع مواطنوها من دخول أميركا
Lebanon 24
هل لبنان بينها؟ 11 دولة يُمنع مواطنوها من دخول أميركا
12:00 | 2025-03-15
15/03/2025 12:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في المرأة
06:30 | 2025-03-16
فنانة سُجِنَت في عهد بشار الأسد: "كنت شوف كل يوم سيارات دفن الموتى"
05:46 | 2025-03-16
اعتراف خطير من كيم كارديشيان.. وهذا ما قالته عن زواجها الرابع
03:18 | 2025-03-16
فنّانة تعود إلى خطيبها وتفاجئ الجميع بعقد عقد قرانها.. إليكم بالصور كيف احتفلت
01:55 | 2025-03-16
موضة "الليوبارد" تكتسح عروض الأزياء.. كيف تنسقينها دون مبالغة؟
00:00 | 2025-03-16
رقم كبير.. فنانة تكشف عن عدد مرات تعرّضها للخيانة (فيديو)
15:31 | 2025-03-15
"هذا عيب".. فنانة تنسحب غاضبة من برنامج شهير بعد سؤال محرج (فيديو)
فيديو
فنّانة تتكلم عن تعرضها للتنمر (فيديو)
Lebanon 24
فنّانة تتكلم عن تعرضها للتنمر (فيديو)
04:42 | 2025-03-16
16/03/2025 15:46:03
Lebanon 24
Lebanon 24
بالفيديو.. تشوّه بسبب "ستاربكس" فحصل على هذا التعويض الكبير
Lebanon 24
بالفيديو.. تشوّه بسبب "ستاربكس" فحصل على هذا التعويض الكبير
02:31 | 2025-03-16
16/03/2025 15:46:03
Lebanon 24
Lebanon 24
عاصفة ورياح وأعاصير ضخمة تضرب أميركا.. قتلى ودمار (فيديو)
Lebanon 24
عاصفة ورياح وأعاصير ضخمة تضرب أميركا.. قتلى ودمار (فيديو)
00:27 | 2025-03-16
16/03/2025 15:46:03
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24