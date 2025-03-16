نشرت مُذيعة الـ"أم تي في" بيا أنطون، من داخل استوديو الأخبار وهي تحمل إبنة شقيقتها.

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وعلّقت بيا على الصورة قائلة: "مُذيعتنا المستقبليّة".

وتجدر الإشارة إلى أنّ غريسيا شقيقة بيا تعمل في الـ"ام تي في" أيضاً كمُذيعة لنشرة الأخبار. (رصد 24)