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المرأة
بالصورة... مُذيعة الـ"أم تي في" برفقة إبنة شقيقتها في استوديو الأخبار
Lebanon 24
16-03-2025
|
09:51
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نشرت مُذيعة الـ"أم تي في"
ريتا
بيا أنطون،
صورة
من داخل استوديو الأخبار وهي تحمل إبنة شقيقتها.
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وعلّقت
ريتا
بيا على الصورة قائلة: "مُذيعتنا المستقبليّة".
وتجدر الإشارة إلى أنّ غريسيا شقيقة
ريتا
بيا تعمل في الـ"ام تي في" أيضاً كمُذيعة لنشرة الأخبار. (رصد
لبنان
24)
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