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المرأة

بالصورة... مُذيعة الـ"أم تي في" برفقة إبنة شقيقتها في استوديو الأخبار

Lebanon 24
16-03-2025 | 09:51
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نشرت مُذيعة الـ"أم تي في" ريتا بيا أنطون، صورة من داخل استوديو الأخبار وهي تحمل إبنة شقيقتها.
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وعلّقت ريتا بيا على الصورة قائلة: "مُذيعتنا المستقبليّة".
 
 
وتجدر الإشارة إلى أنّ غريسيا شقيقة ريتا بيا تعمل في الـ"ام تي في" أيضاً كمُذيعة لنشرة الأخبار. (رصد لبنان 24)
 
 
 
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