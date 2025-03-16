في تصريح جديد. نيللي كريم تتمنى تقديم هذه الشخصية

Advertisement

تحدثت نيللي عن أدوارها المتنوعة والشخصيات المعقدة التي قدمتها إلى الآن خلال مسيرتها الفنية، متمنية أن تقدم دور السعيدة، وهو ما شكل صدمة للجمهور الذي تفاعل مع الأمر بشكل واسع.وتحدثت خلال استضافتها في برنامج "على طاولة منى" مع الشيف منى موصلي التي تحدثت خلال اللقاء عن الأدوار المتنوعة التي قدمتها نيللي، قائلة: قدمتي السيدة والسيدة المدمنة والسيدة المجنونة" فقاطعتها الممثلة بعفوية وردّت عليها قائلة: "نفسي مرة اعمل الست السعيدة".وعن الشخصية الأقرب لها من ضمن الشخصيات التي قدمتها، أكدت نيللي أنها "قدمت من الشخصيات المختلفة لناحية تفاصيلها والشخصية ولا فيهم حد شبه التانية، ولكن أنا لو احب اكون حد من الشخصيات دول، حختار (سكر) من مسلسل (100 وش)".