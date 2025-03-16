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المرأة

في تصريح جديد. نيللي كريم تتمنى تقديم هذه الشخصية

Lebanon 24
16-03-2025 | 15:45
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تحدثت النجمة نيللي كريم عن أدوارها المتنوعة والشخصيات المعقدة التي قدمتها إلى الآن خلال مسيرتها الفنية، متمنية أن تقدم دور المرأة السعيدة، وهو ما شكل صدمة للجمهور الذي تفاعل مع الأمر بشكل واسع.
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وتحدثت النجمة المصرية خلال استضافتها في برنامج "على طاولة منى" مع الشيف منى موصلي التي تحدثت خلال اللقاء عن الأدوار المتنوعة التي قدمتها نيللي، قائلة: قدمتي السيدة المصرية والسيدة المدمنة والسيدة المجنونة" فقاطعتها الممثلة المصرية بعفوية وردّت عليها قائلة: "نفسي مرة اعمل الست السعيدة".

وعن الشخصية الأقرب لها من ضمن الشخصيات التي قدمتها، أكدت نيللي أنها "قدمت العديد من الشخصيات المختلفة لناحية تفاصيلها والشخصية ولا فيهم حد شبه التانية، ولكن أنا لو احب اكون حد من الشخصيات دول، حختار (سكر) من مسلسل (100 وش)".
وأضافت: "اخترت شخصية (سكر) لأنها الأكثر مرحاً من الشخصيات التي قدمتها، والأقرب لي، وكنت على طبيعتي عند تقديمي الشخصية".
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