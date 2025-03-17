وفاة ممثلة شهيرة بعد صراع مع نوع نادر جداً من السرطان

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توفيت الممثلة البلجيكية إميلي ديكوين Emilie Dequenne عن عمرٍ يناهز 43 عاماً، بعد صراع مع نوع نادر جداً من مرض السرطان، في غوستاف روسي في فيلغويف، بضواحي ، وفقاً لما أعلنته عائلتها ووكيل أعمالها.وكشفت النجمة الراحلة في 2023، عن إصابتها بسرطان قشر الكظر Adrenocortical carcinoma، وهو سرطان يصيب الغدة الكظرية. ووفقاً للعلماء، يتراوح معدل الإصابة السنوي المرض بين 1 و2 لكل مليون .وفي 2024، كشفت أنها شُفيت تماماً من المرض، وتأمل في العودة إلى طبيعتها بعد محنتها. ومع ذلك، عاد السرطان في نهاية العام الماضي، حيث صرّحت وقتها للتلفزيون الفرنسي: "أعلم أنني لن أعيش طويلاً كما خططت".وفي منشوراتها الأخيرة، التي كانت تشاركها عبر حسابها على إنستغرام، كانت تبعث إهداءات عاطفية لزوجها ميشيل فيراتشي؛ تشكره من خلالها على دعمه ومساندته لها في رحلتها الصعبة.