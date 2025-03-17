أطلقت سيلًا من الشتائم.. انهيار فيفي عبده في هذا البرنامج (فيديو)

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شهدت الحلقة 17 من برنامج "رامز إيلون مصر" لحظات من التوتر والانفعال مع الفنانة عبده، التي فقدت أعصابها وأطلقت سيلًا من الشتائم المغطاة بـ"تيت"، ما أضفى طابعًا كوميديًا على الحلقة.رامز سخر منها منذ البداية بمقدمة حادة، وواصل تعليقاته اللاذعة حول إطلالتها وردود أفعالها. وعند المقلب، عبرت عن غضبها الشديد، بينما استمر رامز في استفزازها بتعليقاته الساخرة.