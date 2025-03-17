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المرأة
أطلقت سيلًا من الشتائم.. انهيار فيفي عبده في هذا البرنامج (فيديو)
Lebanon 24
17-03-2025
|
15:00
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شهدت الحلقة 17 من برنامج "رامز إيلون مصر" لحظات من التوتر والانفعال مع الفنانة
فيفي
عبده، التي فقدت أعصابها وأطلقت سيلًا من الشتائم المغطاة بـ"تيت"، ما أضفى طابعًا كوميديًا على الحلقة.
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رامز
جلال
سخر منها منذ البداية بمقدمة حادة، وواصل تعليقاته اللاذعة حول إطلالتها وردود أفعالها. وعند
اكتشاف
المقلب، عبرت
فيفي
عن غضبها الشديد، بينما استمر رامز في استفزازها بتعليقاته الساخرة.
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