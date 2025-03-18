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المرأة
مي عمر حامل!
Lebanon 24
18-03-2025
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في الحلقة 17 من مسلسل "إش إش"، تحاول إش إش (مي عمر) كسب ثقة رجب الجريتلي من خلال إعطاء عبد العاطي ورقة تخصه
مقابل
تزوير سجل اتصالاتها. في الوقت نفسه، يكتشف مختار أن
لبنى
ليست
ابنة
المرأة
المسجلة على اسمها، ما يدفعها للبحث عن الحقيقة. يتصاعد التوتر عندما يهاجم فرج الجريتلي منزل رجب بعد
اكتشاف
زواج ابنته سرًا، مما يدفع
لبنى
لسؤاله عن والدتها، وهو ما يثير فضول إش إش أيضًا.
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في تطورات أخرى، يتقدم نُصة لخطبة
صفاء
، بينما تكتشف إش إش أنها حامل، ما يثير شكوك الضابط حول هوية والد الطفل. بناءً على طلب رجب، يحضر عبد العاطي خادمة تُدعى نجوى، لكنه يتفق معها على التجسس لصالحه. تنتهي الحلقة بكشف نجوى سرّ إش إش حول رغبتها في إقناع رجب بأنه والد الطفل، ما يصدم عبد العاطي. (فوشيا)
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