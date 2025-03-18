مي عمر حامل!

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في الحلقة 17 من مسلسل "إش إش"، تحاول إش إش (مي عمر) كسب ثقة رجب الجريتلي من خلال إعطاء عبد العاطي ورقة تخصه تزوير سجل اتصالاتها. في الوقت نفسه، يكتشف مختار أن ليست المسجلة على اسمها، ما يدفعها للبحث عن الحقيقة. يتصاعد التوتر عندما يهاجم فرج الجريتلي منزل رجب بعد زواج ابنته سرًا، مما يدفع لسؤاله عن والدتها، وهو ما يثير فضول إش إش أيضًا.في تطورات أخرى، يتقدم نُصة لخطبة ، بينما تكتشف إش إش أنها حامل، ما يثير شكوك الضابط حول هوية والد الطفل. بناءً على طلب رجب، يحضر عبد العاطي خادمة تُدعى نجوى، لكنه يتفق معها على التجسس لصالحه. تنتهي الحلقة بكشف نجوى سرّ إش إش حول رغبتها في إقناع رجب بأنه والد الطفل، ما يصدم عبد العاطي. (فوشيا)