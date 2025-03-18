لهذه الاسباب.. وزارة الإعلام الكويتية تُلغي حفل هيفاء وهبي في الكويت

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بعد يومين من الإعلان عنه عبر السوشيال ميديا، أعلنت وزارة الاعلام الكويتية إلغاء حفل هيفاء وهبي في الكويت، الذي كان مقرراً إقامته بمناسبة عيد الفطر.وأعلن زيد بشار عبدالرضا، وهو منتج الشركة التي كانت تُحضّر للحفل، عن إلغائه، وكتب عبر ستوري حسابه الخاص على إنستغرام: "تم إلغاء حفل هيفاء وهبي لأسباب خارج ارادتنا".تابع : "سوف يتم إسترجاع جميع المبالغ التي تم دفعها عن إيفنتات".وكان من المقرر أن تُحيي هيفاء حفلها الغنائي الأول في الكويت، بالتزامن مع عيد الفطر السعيد بتاريخ 31 من الجاري، وذلك في الكويت لرياضة المحركات. (et بالعربي)