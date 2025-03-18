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المرأة

في منشور عائلي مليء بالحب.. نسليهان أتاغول وقادير دوغلو يعلنان عن اسم طفلهما الأول

Lebanon 24
18-03-2025 | 03:39
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في منشور عائلي مليء بالحب والسعادة، أعلن قادير دوغلو وزوجته نسليهان أتاغول عن اسم طفلهما الأول بعد ولادتها منذ فترة. 


وفي التفاصيل، على ما يبدو، فإن الزوجان اللذان عاشا قصة حب رائعة من خلال مشاركتهما في مسلسل هوى الروح (بالتركية: Fatih Harbiye)‏ أو فاتح حربية أو كما يسمى في المغرب العربي "بين نارين" يعيشان سعادة كبيرة بعد أن أصبحا الآن أسرة مكونة من ثلاثة أفراد.
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وشارك قادير منذ أيام عبر إنستقرام اسم طفلهما الذي لا زال يتفاعل عليه الجمهور لغاية اليوم  عبر إكس برفقة نسليهان والطفل مع إخفاء وجهه/ قائلا بما معناه: "مرحباً بابني عزيز". 


هذا الإعلان جاء بعد فترةٍ من التكتّم عن الاسم، حيث كانت العائلة ترغب في مشاركته مع الجمهور بأنفسهم.

الاسم الذي اختارته العائلة هو "عزيز"، وهو الاسم الذي أطلقه قادير على طفلهما، حيث اعتبر الجمهور أن قادير اختار الاسم تيمنًا بشخصية "عزيز" التي قدمها  في مسلسل الوصال والذي عرض عام 2020. (et بالعربي)
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