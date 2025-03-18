أجمل الممثلات التركيات اللاتي قدمن دور الأم وأحبها الجمهور

Advertisement

تميزت الدراما التركية خلال السنوات الأخيرة، بتقدم مسلسلات وأفلام بعضها حقق نجاحاً واسعاً في الوطن ، ودائماً ما تتألق النجمات بإطلالاتهن وجمالهن على الشاشة، إلا أن هناك نجمات تميزن في تقديم دور الأم في الدراما التركية، وبمناسبة عيد الأم، نستعرض معكم أجمل الممثلات التركيات اللاتي قدمن دور الأم في الأعمال الدرامية التركية.زرين تكيندورتشتهر الفنانة التركية زرين تكيندور بأدوراها المتميزة في الدراما التركية، حيث برعت في تقديم دور الأم، بطريقة مختلفة وملفتة، لا سيما وأنها تحافظ كثيراً على رشاقتها وجمالها دائماً، ولا ينسى أحد دورها الجميل في مسلسل "العشق الممنوع"، الذي أنتج عام 2008، وحقق نجاحاً وشهرة واسعة حتى الآن.شاركت أيضاً مع الممثل كيفانش تاتليتوغ في العديد من الأعمال، قدمت فيها دور الأم، منها مسلسل عودة مهند الجزء الأول والجزء الثاني، وفيلم "ليث ونورا" إنتاج عام 2013.زرين تكيندورظهرت بدور مختلف في المسلسل الشهير "حب أعمى" مع الفنان بوراك أوزجيفيت، نسليهان أتاغول، حاز دورها على إعجاب الجماهير؛ بسبب دقة إتقانها له، شاركت في أحدث أعمالها الفنية في عام 2020 بمسلسل "زمهرير" حيث كانت تظهر بدور "عليا" والدة البطلة آيتشا آيشين توران، والتي لعبت البطولة أمام الفنان البيرين دويماز.نباهة تشهرهأما الفنانة التركية نباهة تشهره، قدمت دور الأم بطرق مختلفة، أحبها الجمهور، لا سيما مع احتفاظها بأناقتها وجمالها وإطلالاتها الساحرة، اشتهرت في الوطن بعد تقديمها دورها المتميز السلطانة حفصة، والدة سليمان القانوني خلال مسلسل حريم السلطان، ولا ننسى بالطبع دورها الذي قدمته ببراعة في مسلسل "العشق الممنوع" حيث جسدت شخصية فيروز هانم "أم سمر" التي لعبت دورها الفنانة سات، ورغم تقديمها لدور الأم بطريقة غير تقليدية وتميل للصنع المؤامرات والحيل، إلا أنها نجحت في تقديم الدور ببراعة وإتقان.مينا توغايتميزت الفنانة مينا توغاي في تقديم العديد من الأدوار التي أحبها الجمهور، ومنها دورها المتميز في مسلسل "إسطنبول الظالمة"، حيث قدمت فيه دور الأم، التي تحب وتغار على ابنها كثيراً "أوزان دولوناي"، وتحاول منع زواجه من الفتاة التي تعمل خادمة في المنزل.مينا توغايإبرو نيل أيدينتميزت الفنانة إبرو نيل أيدين بدورها في مسلسل "المنظمة" الذي شاركت فيه مؤخراً ويُعرض حالياً، حيث جسدت دور الأم للفنان مراد يلدريم الذي يقوم بدور عمر، وعكفت على تربيته بعد وفاة والده هو وشقيقه الذي تم اغتياله في أولى حلقات العمل، بالإضافة إلى إصرارها على أن يكمل عمر قصة حبه مع زهرة ويتزوجها.زاينو أراكارقدمت الفنانة زاينو أراكار دور الأم في مسلسل القضاء، حيث ظهرت في شخصية "أم جيلين" والتي تقوم بدورها الفنانة بينار دنيز، لعبت زاينو أراكار دور الأم ببراعة شديدة، نالت إعجاب الجمهور . (ليالينا)