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المرأة
ما حصل مروّع جدّاً... إليكم بالتفاصيل ما حدث داخل منزل فنانة تركيّة
Lebanon 24
18-03-2025
|
11:18
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فوجئت المغنية التركية المعروفة زليخة أورتاك، بمقتل عامل صيانة خلال إجرائه إصلاحات في منزلها في منطقة شيشلي الفاخرة في مدينة اسطنبول.
فقد أقدم شاب عشريني على قتل عمه عامل الصيانة، 52 عاماً، خلال تواجده في منزل المغنية الشعبية ومقدمة برامج الموسيقى التلفزيونية المعروفة.
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وكانت أورتاك قد اتصلت بـ"تاشدان كاراجا" لإجراء صيانة في حمام منزلها، وقد بدأ بالفعل في عمله دخل المنزل، عندما طلب الإذن لإحضار عدة صيانة من سيارته خارج المنزل، حيث لقي حتفه.
فقد هاجم الشاب عمه في تلك اللحظات، وأطلق عليه 8 رصاصات أردته قتيلاً رغم محاولات إسعافه في المستشفى.
ونقلت وسائل إعلام محلية عن المغنية المصدومة من
الجريمة
، أن
العامل
"خرج لإحضار عدة عمل من سيارته عندما بدأ إطلاق النار في وضح النهار".
وأضافت ان القاتل اتصل بعمه خلال تواجده في منزلها، وطلب منه تحديد موقعه ليلتقيا، ولبى العم طلب ابن شقيقه بالفعل، قبل أن تقع
الجريمة
. (ارم نيوز)
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