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المرأة

دينا فؤاد تردّ على انتقادات اللهجة الصعيدية

Lebanon 24
18-03-2025 | 14:35
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كشفت الفنانة دينا فؤاد كواليس مشاركتها في مسلسل "حكيم باشا"، الذي يقوم ببطولته الفنان مصطفى شعبان، مؤكدةً أنها تقدّم شخصية جديدة مليئة بالتحديات، في عمل درامي يجمع بين الإثارة والتشويق.

وقالت دينا في تصريحات صحافية عن سبب مشاركتها في المسلسل: "الحقيقة أن العمل كله شدّني جداً، بالإضافة للنجم مصطفى شعبان اللي بعتبره واحد من أهم نجوم الدراما، وكمان الشركة المنتجة "سينرجي"، اللي بشتغل معاها بقالي أكتر من سنة، والورق كان رائع وأستاذ محمد الشواف عمل مجهود جبّار في الكتابة، وكمان المخرج أحمد خالد أمين وكل فريق العمل، كل العناصر كانت مشجعة جداً بالنسبة لي".
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وعن كواليس العمل، قالت: "الكواليس مختلفة تماماً عن أجواء التصوير، في الكاميرا إحنا بنعيش الدراما والأحداث بكل تفاصيلها، لكن بمجرد ما المخرج يقول Cut بنرجع نكون عيلة فعلاً، نهزّر ونضحك ونهتم ببعض، وده اللي بيميز كواليس "حكيم باشا" عن أي عمل تاني".

وعن انتقادات الجمهور للهجة الصعيدية التي تقدّمها سهر الصايغ في المسلسل، قالت دينا فؤاد: "مقدرش أقيّم أي زميلة لأن في النهاية كلنا بنحاول نقدّم أفضل ما عندنا، لكن اللي أقدر أقوله إن سهر الصايغ ممثلة شاطرة جداً، وعاملة حالة جميلة ومجهودها واضح في المسلسل".

ورداً على سؤال عمّا تغير فيها عن بداياتها الفنية، قالت: "بقيت أهدى، عندي نضج أكتر في التعامل مع الشخصيات، وبشتغل على نفسي بشكل مستمر، والخبرة بتفرق جداً مع الوقت".
(لها)
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