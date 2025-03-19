"انت مريض نفسي ".. ممثلة لبنانية شهيرة تشتم وتنفعل بشكل هستيري على رامز جلال (فيديو)

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انفعلت الممثلة ستيفاني عطالله بشكل هستيري بعد اكتشافها مقلب رامز جلال في الحلقة الثامنة عشرة من برنامج "رامز إيلون مصر"، وسارعت الى شتمه، ووصفته بأنه مريض نفسي يستمتع بتعذيب الناس.وطبّق رامز على ستيفاني مقلب تقييدها على عامود متحرك ورفعها عن الأرض بشكل أخافها فراحت تصرخ بشكل هستيري، ومن ثم نفذ عليها مقلب اسئلة الروبوت، وبدت في غاية الانفعال والاستياء وهي تسأله: ماذا بعد؟، ليغطي وجهها بمادة صفراء ويكشف بعدها عن شخصيته الحقيقية، لتنهال ستيفاني عليه بالشتائم، وتطلب منه عدم الحديث أو النقاش معها ولكنه أجبرها على الرد على اسئلته بتخويفها من العقارب.وتحدثت ستيفاني عن مشهد القبلة في مسلسل "كريستال"، وقالت: "تم إعادة تصوير المشهد مرتين او ثلاث ، وخطيبي بيوثق فيني ما عنده مشكل، بيعرف شو عنده وانا مين".وخلال مصارحة عفوية، وصفت ستيفاني النجم المصري بالمريض النفسي، وقالت: "انت مريض وحياة الله، ليه بتنبسط بوجع الناس، مين اذاك اخي، مين عذبك بطفولتك فكني وخلينا نحكي".ونفت اشتراطها الحصول على نفس أجر النجمة نادين نسيب نجيم، قائلة: "بالعكس، أنا بحب نادين كثير، وأجري يتحدد على أساس العمل المشاركة فيه". وردت على سؤاله عما إذا كان لمشاهد القبلات أجر إضافي، مازحته قائلة: "القبلة بمليون".(لها)