15
o
بيروت
19
o
طرابلس
14
o
صور
17
o
جبيل
16
o
صيدا
16
o
جونية
13
o
النبطية
11
o
زحلة
11
o
بعلبك
10
o
بشري
14
o
بيت الدين
14
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
المرأة
هكذا استذكرت ريتا برصونا الراحل انطوان كرباج (صورة)
Lebanon 24
19-03-2025
|
08:39
A-
A+
photos
0
A+
A-
استذكرت الممثلة
اللبنانية
ريتا برصونا
الممثل
الكبير
الراحل
أنطوان كرباج، اذ نشرت
صورة
لها برفقته من كواليس مسلسل "المحتالة"، والتي ظهرت فيه بشكل مختلف.
Advertisement
وعلّقت ريتا على الصورة بالقول: "ذكريات من مسلسل المحتالة".
وتوفي
الممثل
اللبناني أنطوان كرباج يوم الأحد عن عمر ناهز 90 عاما بعد أن أمضى سنواته الأخيرة في أحد
مستشفيات
بيروت فاقدا للذاكرة بفعل مرض الزهايمر.
مواضيع ذات صلة
لبنان يودع انطوان كرباج يوم الخميس
Lebanon 24
لبنان يودع انطوان كرباج يوم الخميس
19/03/2025 18:53:25
19/03/2025 18:53:25
Lebanon 24
Lebanon 24
الرئيس عون ينعى أنطوان كرباج: نودّع رمزاً من زمن لبنان الجميل
Lebanon 24
الرئيس عون ينعى أنطوان كرباج: نودّع رمزاً من زمن لبنان الجميل
19/03/2025 18:53:25
19/03/2025 18:53:25
Lebanon 24
Lebanon 24
مرقص: أنطوان كرباج غادرتنا وتركت لنا أعمالك كي نحيا
Lebanon 24
مرقص: أنطوان كرباج غادرتنا وتركت لنا أعمالك كي نحيا
19/03/2025 18:53:25
19/03/2025 18:53:25
Lebanon 24
Lebanon 24
التيار الوطني الحر ينعى أنطوان كرباج: لتكريمه بحفظ تراثه الفني للأجيال المقبلة
Lebanon 24
التيار الوطني الحر ينعى أنطوان كرباج: لتكريمه بحفظ تراثه الفني للأجيال المقبلة
19/03/2025 18:53:25
19/03/2025 18:53:25
Lebanon 24
Lebanon 24
تابع
قد يعجبك أيضاً
فيفي عبده في تصريح جريء: راقصات اليوم "ستات منفوخة"
Lebanon 24
فيفي عبده في تصريح جريء: راقصات اليوم "ستات منفوخة"
11:32 | 2025-03-19
19/03/2025 11:32:35
Lebanon 24
Lebanon 24
الأخبار السيئة تتوالى على هيفاء وهبي.. دولة عربية جديدة تمنعها من الغناء (صورة)
Lebanon 24
الأخبار السيئة تتوالى على هيفاء وهبي.. دولة عربية جديدة تمنعها من الغناء (صورة)
09:00 | 2025-03-19
19/03/2025 09:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
تؤدي دور الراقصة.. مسلسل "إش إش" يتصدر المركز الأول وهكذا احتفلت مي عمر وزوجها
Lebanon 24
تؤدي دور الراقصة.. مسلسل "إش إش" يتصدر المركز الأول وهكذا احتفلت مي عمر وزوجها
04:58 | 2025-03-19
19/03/2025 04:58:06
Lebanon 24
Lebanon 24
بدت بنحافة مفرطة وشكلها تغيّر.. النجمة الشهيرة تُفاجئ الجميع بآخر إطلالة لها (صور)
Lebanon 24
بدت بنحافة مفرطة وشكلها تغيّر.. النجمة الشهيرة تُفاجئ الجميع بآخر إطلالة لها (صور)
04:00 | 2025-03-19
19/03/2025 04:00:48
Lebanon 24
Lebanon 24
تزوجت 12 مرة.. نجمة مصرية شهيرة: لا أمانع ان ارتبط مُجددا! (صورة)
Lebanon 24
تزوجت 12 مرة.. نجمة مصرية شهيرة: لا أمانع ان ارتبط مُجددا! (صورة)
02:53 | 2025-03-19
19/03/2025 02:53:08
Lebanon 24
Lebanon 24
الأكثر قراءة
للبنانيين.. احذروا شراء الذهب
Lebanon 24
للبنانيين.. احذروا شراء الذهب
14:20 | 2025-03-18
18/03/2025 02:20:00
Lebanon 24
Lebanon 24
ضبطته بالجرم المشهود.. شرطة طرابلس تحجز شاحنة مع سائقها!
Lebanon 24
ضبطته بالجرم المشهود.. شرطة طرابلس تحجز شاحنة مع سائقها!
17:09 | 2025-03-18
18/03/2025 05:09:44
Lebanon 24
Lebanon 24
تزوجت 12 مرة.. نجمة مصرية شهيرة: لا أمانع ان ارتبط مُجددا! (صورة)
Lebanon 24
تزوجت 12 مرة.. نجمة مصرية شهيرة: لا أمانع ان ارتبط مُجددا! (صورة)
02:53 | 2025-03-19
19/03/2025 02:53:08
Lebanon 24
Lebanon 24
الموت يُؤلم إعلاميّة "الجديد": "ما تخيلتك تفلي هيك... بكير عليكي" (صور)
Lebanon 24
الموت يُؤلم إعلاميّة "الجديد": "ما تخيلتك تفلي هيك... بكير عليكي" (صور)
06:06 | 2025-03-19
19/03/2025 06:06:28
Lebanon 24
Lebanon 24
مُبللة بالكامل.. سلاف فواخرجي تُثير الجدل في أحد مشاهدها (فيديو)
Lebanon 24
مُبللة بالكامل.. سلاف فواخرجي تُثير الجدل في أحد مشاهدها (فيديو)
03:44 | 2025-03-19
19/03/2025 03:44:12
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في المرأة
11:32 | 2025-03-19
فيفي عبده في تصريح جريء: راقصات اليوم "ستات منفوخة"
09:00 | 2025-03-19
الأخبار السيئة تتوالى على هيفاء وهبي.. دولة عربية جديدة تمنعها من الغناء (صورة)
04:58 | 2025-03-19
تؤدي دور الراقصة.. مسلسل "إش إش" يتصدر المركز الأول وهكذا احتفلت مي عمر وزوجها
04:00 | 2025-03-19
بدت بنحافة مفرطة وشكلها تغيّر.. النجمة الشهيرة تُفاجئ الجميع بآخر إطلالة لها (صور)
02:53 | 2025-03-19
تزوجت 12 مرة.. نجمة مصرية شهيرة: لا أمانع ان ارتبط مُجددا! (صورة)
00:53 | 2025-03-19
"انت مريض نفسي ".. ممثلة لبنانية شهيرة تشتم وتنفعل بشكل هستيري على رامز جلال (فيديو)
فيديو
نهاد الشامي إلى السينما.. فيلم برسالة إيمانية في زمن الصوم
Lebanon 24
نهاد الشامي إلى السينما.. فيلم برسالة إيمانية في زمن الصوم
06:30 | 2025-03-19
19/03/2025 18:53:25
Lebanon 24
Lebanon 24
"انت مريض نفسي ".. ممثلة لبنانية شهيرة تشتم وتنفعل بشكل هستيري على رامز جلال (فيديو)
Lebanon 24
"انت مريض نفسي ".. ممثلة لبنانية شهيرة تشتم وتنفعل بشكل هستيري على رامز جلال (فيديو)
00:53 | 2025-03-19
19/03/2025 18:53:25
Lebanon 24
Lebanon 24
فنّانة تتكلم عن تعرضها للتنمر (فيديو)
Lebanon 24
فنّانة تتكلم عن تعرضها للتنمر (فيديو)
04:42 | 2025-03-16
19/03/2025 18:53:25
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24