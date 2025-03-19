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المرأة

هكذا استذكرت ريتا برصونا الراحل انطوان كرباج (صورة)

Lebanon 24
19-03-2025 | 08:39
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استذكرت الممثلة اللبنانية ريتا برصونا الممثل الكبير الراحل أنطوان كرباج، اذ نشرت صورة لها برفقته من كواليس مسلسل "المحتالة"، والتي ظهرت فيه بشكل مختلف.
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وعلّقت ريتا على الصورة بالقول: "ذكريات من مسلسل المحتالة".

وتوفي الممثل اللبناني أنطوان كرباج يوم الأحد عن عمر ناهز 90 عاما بعد أن أمضى سنواته الأخيرة في أحد مستشفيات بيروت فاقدا للذاكرة بفعل مرض الزهايمر.

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