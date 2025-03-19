هكذا استذكرت ريتا برصونا الراحل انطوان كرباج (صورة)

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استذكرت الممثلة ريتا برصونا الكبير أنطوان كرباج، اذ نشرت لها برفقته من كواليس مسلسل "المحتالة"، والتي ظهرت فيه بشكل مختلف.وعلّقت ريتا على الصورة بالقول: "ذكريات من مسلسل المحتالة".وتوفي اللبناني أنطوان كرباج يوم الأحد عن عمر ناهز 90 عاما بعد أن أمضى سنواته الأخيرة في أحد بيروت فاقدا للذاكرة بفعل مرض الزهايمر.