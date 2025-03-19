الأخبار السيئة تتوالى على هيفاء وهبي.. دولة عربية جديدة تمنعها من الغناء (صورة)

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قررت نقابة المهن الموسيقية في مصر، برئاسة الفنان مصطفى كامل، منع الفنانة هيفاء وهبي من الغناء داخل مصر، وذلك بناءً على شكوى تقدم بها مدير أعمالها السابق، خالد مصطفى حسانين، المعروف باسم خالد التهامي.وجاء بعد عدم استجابة وهبي للاستدعاءات الرسمية من قبل النقابة لحضور في الشكوى، مما دفع اللجنة القانونية إلى اتخاذ قرار بمنعها من الحصول على تصاريح الغناء داخل البلاد، وتم التصديق عليه في اجتماع مجلس إدارة النقابة بتاريخ 16 آذار 2025.تقدم خالد التهامي بشكوى إلى نقابة المهن الموسيقية، موضحاً فيها تفاصيل النزاع الذي نشأ بينه وبين هيفاء وهبي أثناء فترة عمله كمدير لأعمالها، بناءً على ذلك، وجهت النقابة استدعاءً رسمياً للفنانة للتحقيق في الأمر، حيث تم تحديد موعدين منفصلين لحضورها، لكنها لم تستجب لأي منهما. نتيجة لذلك، اجتمعت لجنة التحقيقات في النقابة وقررت عدم منحها أي تصاريح مستقبلية للغناء داخل مصر. تم اعتماد هذه التوصية خلال اجتماع مجلس إدارة النقابة، ما جعل رسمياً ونافذاً حتى إشعار آخر.