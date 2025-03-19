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المرأة

الأخبار السيئة تتوالى على هيفاء وهبي.. دولة عربية جديدة تمنعها من الغناء (صورة)

Lebanon 24
19-03-2025 | 09:00
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قررت نقابة المهن الموسيقية في مصر، برئاسة الفنان مصطفى كامل، منع الفنانة اللبنانية هيفاء وهبي من الغناء داخل مصر، وذلك بناءً على شكوى تقدم بها مدير أعمالها السابق، خالد مصطفى حسانين، المعروف باسم خالد التهامي.
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وجاء القرار بعد عدم استجابة وهبي للاستدعاءات الرسمية من قبل النقابة لحضور التحقيق في الشكوى، مما دفع اللجنة القانونية إلى اتخاذ قرار بمنعها من الحصول على تصاريح الغناء داخل البلاد، وتم التصديق عليه في اجتماع مجلس إدارة النقابة بتاريخ 16 آذار 2025.

تقدم خالد التهامي بشكوى إلى نقابة المهن الموسيقية، موضحاً فيها تفاصيل النزاع الذي نشأ بينه وبين هيفاء وهبي أثناء فترة عمله كمدير لأعمالها، بناءً على ذلك، وجهت النقابة استدعاءً رسمياً للفنانة للتحقيق في الأمر، حيث تم تحديد موعدين منفصلين لحضورها، لكنها لم تستجب لأي منهما. نتيجة لذلك، اجتمعت لجنة التحقيقات في النقابة وقررت عدم منحها أي تصاريح مستقبلية للغناء داخل مصر. تم اعتماد هذه التوصية خلال اجتماع مجلس إدارة النقابة، ما جعل القرار رسمياً ونافذاً حتى إشعار آخر. 
 
وكان قد أعلنت الجهة المنظمة لحفل هيفاء وهبي في العاصمة الكويت، عن إلغاء حفل لها  "لأسباب خاصة"، بعد أن كان مقررا إقامته يوم 31 آذار الجاري بالتزامن مع احتفالات عيد الفطر.

وقال زيد عبدالرضا مدير مركز الفنون للإنتاج الفني والتوزيع، إنه تم إلغاء الحفل لأسباب خارجة عن الإرادة، مؤكدا أنه سيتم استرجاع جميع المبالغ التي تم دفعها.

وكان من المقرر أن يقام الحفل في مدينة الكويت لرياضة المحركات.

المصدر: ليالينا
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