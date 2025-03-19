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المرأة
فيفي عبده في تصريح جريء: راقصات اليوم "ستات منفوخة"
Lebanon 24
19-03-2025
|
11:32
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في تصريح جريء، أكدت الفنانة
فيفي
عبده أنها تعتبر نفسها الراقصة الأولى في مصر، مشيرة إلى تفوقها على عدد من الراقصات البارزات مثل صوفينار،
جوهرة
،
بدرة
، ودينا.
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وفي حديثها خلال برنامج "رامز إيلون مصر"، قالت فيفي: "أنا الراقصة الأولى ولا أرى أي منافسة من هؤلاء، طالما أنا موجودة في الساحة، الباقي مجرد نسوان منفوخة"، بحسب وصفها.
وفي حديثها عن حياتها الشخصية، كشفت
فيفي
عبده عن عدد زيجاتها، مؤكدة أنها تزوجت خمس
مرات
، وكانت معظم زيجاتها في البداية عرفية ثم تحولت إلى رسمية. وأضافت أنها لم تتزوج من فنانين في أي من هذه الزيجات.
وأضافت: "كنت
أتمنى
أن أكون زوجة للفنان العالمي عمر
الشريف
، فقد كان يحب رقصي". (نواعم)
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