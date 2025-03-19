فيفي عبده في تصريح جريء: راقصات اليوم "ستات منفوخة"

في تصريح جريء، أكدت الفنانة عبده أنها تعتبر نفسها الراقصة الأولى في مصر، مشيرة إلى تفوقها على عدد من الراقصات البارزات مثل صوفينار، ، ، ودينا.

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وفي حديثها خلال برنامج "رامز إيلون مصر"، قالت فيفي: "أنا الراقصة الأولى ولا أرى أي منافسة من هؤلاء، طالما أنا موجودة في الساحة، الباقي مجرد نسوان منفوخة"، بحسب وصفها.



وفي حديثها عن حياتها الشخصية، كشفت عبده عن عدد زيجاتها، مؤكدة أنها تزوجت خمس ، وكانت معظم زيجاتها في البداية عرفية ثم تحولت إلى رسمية. وأضافت أنها لم تتزوج من فنانين في أي من هذه الزيجات.



وأضافت: "كنت أن أكون زوجة للفنان العالمي عمر ، فقد كان يحب رقصي". (نواعم)