"مقالبه خطيرة وغير مُسلية"... هذا ما قالته راقصة معروفة عن برنامج رامز جلال

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طالبت الفنانة فيفي عبده الفنان رامز جلال بتخفيف درجة الخطورة في مقالب برنامجه، مؤكدة أن المواقف التي يقدمها قد تكون مرهقة، خاصة للنساء.وفي تصريح لها خلال مع برنامج "ET بالعربي"، قالت فيفي: "أنا بحبه وبحب شقاوته، لكن أن تكون المقالب أقل عنفاً، خصوصاً مع السيدات. أنا شاركت معاه في من البرامج وتعبت من المقالب، لكنني لم أعترض لأنني بحبه جداً ولكن، بعض المقالب بتكون خطيرة وغير مسلية".وأكملت: "هو بيحب الشقاوة، لكن بالنسبة لي أحياناً بيكون فيها مبالغة، أنا مثلاً بخاف من الحشرات جداً، لو وضع العقرب أمام وجهي وقال لي اكتبي أملاكك هكتب له طبعاً".وأوضحت فيفي عبده أنها لم تكن على علم بطبيعة المقلب، حيث قالت: "مبنكونش عارفين قبل ما نبدأ. في البداية قالوا إنه برنامج تحكيم، وفعلاً كان فيه تحكيم وجلسنا مع بعض، ثم عرضوا نمر جميلة وكان شيء مسلي، لكن رامز بيحب الشقاوة شوية".وفيما يتعلق بتجنبها للمشاركة في برامج رامز لفترة ، أضافت: "كنت قافلة موبايلاتي لمدة 4 سنين، لكن بما أنني في نفس الشركة، لم أكن أعرف أن البرنامج سيكون بهذا الشكل. كنت متوقعة أنه سيكون برنامج مسابقات فقط."على صعيد آخر، تشارك فيفي عبده في مسلسل "العتاولة 2"، الذي يُعرض عبر قناة MBC ومنصة "شاهد"، وهو من بطولة أحمد السقا، طارق لطفي، باسم سمرة، نسرين أمين، مصطفى أبو سريع، هدى الإتربي، وزينة، إلى جانب فيفي عبده، ثراء جبيل، ومريم الجندي، من تأليف مصطفى جمال هاشم وإخراج أحمد خالد موسى. (نواعم)