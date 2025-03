جدل مستمر حول تكريم غال غادوت في Hollywood Walk of Fame

Advertisement

لا يزال الجدل مستمرًا بعد حصول غال غادوت (Gal Gadot) على نجمة في ممشى مشاهير هوليوود (Hollywood Walk of Fame)، حيث واجه التكريم موجة من التساؤلات حول استحقاقها لهذا التكريم، إلى جانب حالة من التوتر والاحتجاجات التي رافقت الحدث.وبينما كانت غال المعروفة في Wonder Woman مبتسمة خلال الحفل، كان للسوشيال ميديا و المتجمهرين رأي آخر! فبمجرد انتشار ، انطلقت موجة من التعليقات الساخرة والاستغراب الجماعي وشكوك. وكان للجمهور سؤال واحد فقط: “ ماذا؟؟؟.. "تمثيلها عادي جدًا، كيف حصلت على نجمة في هوليوود؟”بالتزامن مع الاحتجاجات وحالة التوتر ، انتشرت عبر الإنترنت قيل إنها للنجمة التي حصلت عليها غال غادوت، وسط تفاعل واسع تخطى 12 مليون مشاهدة. ومع غياب أي تأكيد رسمي، أشار بعض المستخدمين إلى أن النجمة المحطمة تعود في الواقع إلى عام 2018، عندما تم تدمير نجمة دونالد ترامب بالكامل على ممشى مشاهير هوليوود.أقيمت الفعالية يوم الثلاثاء 18 آذار بالقرب من مسرح الكابيتان El Capitan Theatre في هوليوود Hollywood، عدد من أصدقاء وعائلة غال جادوت Gal Gadot، بالإضافة إلى زملائها في العمل، من بينهم فين ديزل Vin Diesel نجم سلسلة "Fast & Furious"، والمخرجة باتي جينكينز Patty Jenkins مخرجة "Wonder Woman".ويُذكر أن الحفل شهد مظاهرات من الجانبين، حيث رفع مؤيدو فلسطين لافتات تحمل عبارات مثل "الأبطال يقاتلون مثل الفلسطينيين" و"فيفا فيفا فلسطين"، بينما رفع داعمو الأعلام وأعربوا عن تضامنهم مع غادوت.ومع حالة التوتر، اختارت في خطابها خلال الحفل التركيز على رحلتها الشخصية وإنجازاتها، قائلة: "أنا مجرد فتاة من بلدة في . هذه النجمة ستذكرني أنه مع العمل الجاد، والشغف، والقليل من الإيمان، كل شيء ممكن."والاحتجاجات تسببت في تأخير بدء الحفل لنحو 15 دقيقة، واشتد التوتر عندما انتزع أحد المتظاهرين المؤيدين لفلسطين علماً إسرائيلياً من أحد الحضور، ما أدى إلى مطاردة قصيرة من الشرطة. ورغم احتجاز بعض المتظاهرين، إلا أنه لم يتم الإبلاغ عن أي اعتقالات، وفقاً لما ذكرته مجلة فاريتي Variety.جاء هذا التكريم في وقت حساس، حيث تستعد ديزني Disney لإطلاق النسخة الحية من فيلم "Snow White"، حيث تلعب غادوت دور الملكة الشريرة Evil Queen إلى جانب راشيل زيجلر Rachel Zegler التي تجسد شخصية سنو وايت Snow White.لكن الفيلم لم يسلم من الجدل، سواء بسبب إعادة تفسيره الحديثة للقصة الكلاسيكية، أو بسبب مواقف بطلاته السياسية. فبينما تعبر غادوت عن دعمها لإسرائيل، تعد زيجلر من الأصوات المؤيدة لفلسطين، مما أشعل دعوات متبادلة لمقاطعة الفيلم من كلا الطرفين. (et بالعربي)