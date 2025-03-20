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المرأة
رحمة رياض تكشف عن عمرها.. ونادمة لهذا السبب (فيديو)
Lebanon 24
20-03-2025
|
01:21
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كشفت الفنانة العراقية رحمة رياض عن حياتها الشخصية وتفاصيل خاصة عن عائلتها وزواجها والأمومة في
لقاء
صريح وعفوي.
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وعرّفت عن نفسها خلال استضافتها في بودكاست مع الاعلامي أنس بوخش، قائلة: "أنا من مواليد 19 كانون الثاني 1987، أي
عمري
38 عاما متزوجة منذ 4 سنوات وأم لطفلة، وأقيم بشكل دائم في دبي".
ووصفت تجربة الأمومة مع ابنتها بأنها "مرحلة استثنائية في
حياتي
، غيرت
الكثير
من مفاهيمي السابقة، وجعلتني أكثر هدوءً ووعياً. لقد أصبحت
حياتي
تدور بالكامل حول طفلتي، مع شعور أكبر بالمسؤولية تجاه المستقبل".
وتحدثت خلال اللقاء عن تجربة حزينة مرت فيها في الفترة الماضية، حيث توفيت أختها الأكبر منها بمرض السرطان، عن عمر 41 عاماً، وقالت: "أختي الراحلة من والدي وكنت قريبة جداً مني، ولكنها رحلت عن عالمنا ونحن على خلاف مع بعض، وهذا تسبب بتجاهلي لرسائل وصلتني منها قبل وفاتها بأيام"، مؤكدة أنها لا تزال الى الآن نادمة على عدم ردها عليها.
وتابعت حديثها متأثرة وحرينة: "أنا افتح يومياً محادثة الواتساب مع شقيقتي لأقرأ رسائلها التي لم أرد عليها، وألوم نفسي." (لها)
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