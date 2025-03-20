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المرأة

تزوّجت بعمر الـ19... ممثلة تتحدّث عن طلاقها وتكشف عمر إبنتها الوحيدة

Lebanon 24
20-03-2025 | 07:43
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كشفت الفنانة السعودية ميلا الزهراني عن زواجها السابق الذي أثمر عن ابنتها وانتهى بالانفصال.
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وقالت الزهراني إنها تزوجت في عمر صغير تقريباً 19 عاماً، موضحة أن الزواج كان على الطريقة التقليدية، بعد موافقتها عن جهل بطبيعة التجربة.

وأضافت الممثلة السعودية، أن زيجتها انتهت بسبب عدم التفاهم بين الطرفين، ولكنها أثمرت عن ابنتها الوحيدة تالا ذات الـ14 ربيعاً، مشيرة إلى أنها اكتفت بها عن كل شيء قائلة: "حتى رزقت بتالا كنت أشعر أنه ينقصني شيء ما، وبها اكتفيت".

وعن دور هذه التجربة في دخولها عالم الفن، أوضحت ميلا الزهراني أنها دُفعت لاتخاذ القرار بحبها للتجربة وقدرتها على إصدار القرارات السريعة، خاصة وأنها كانت تعيش حالة من الفراغ والتخبط بعد الانفصال. (الامارات 24)
 
 
 
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