تزوّجت بعمر الـ19... ممثلة تتحدّث عن طلاقها وتكشف عمر إبنتها الوحيدة

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كشفت الفنانة ميلا الزهراني عن زواجها السابق الذي أثمر عن ابنتها وانتهى بالانفصال.وقالت الزهراني إنها تزوجت في عمر صغير تقريباً 19 عاماً، موضحة أن الزواج كان على الطريقة التقليدية، بعد موافقتها عن جهل بطبيعة التجربة.وأضافت الممثلة ، أن زيجتها بسبب عدم التفاهم بين الطرفين، ولكنها أثمرت عن ابنتها الوحيدة تالا ذات الـ14 ربيعاً، مشيرة إلى أنها اكتفت بها عن كل شيء قائلة: "حتى رزقت بتالا كنت أشعر أنه ينقصني شيء ما، وبها اكتفيت".وعن دور هذه التجربة في دخولها عالم الفن، أوضحت ميلا الزهراني أنها دُفعت لاتخاذ بحبها للتجربة وقدرتها على إصدار القرارات السريعة، خاصة وأنها كانت تعيش حالة من الفراغ والتخبط بعد الانفصال. (الامارات 24)