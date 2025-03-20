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المرأة

"أيقونة الكوميديا".. وفاة ممثلة معروفة بعد صراع طويل مع المرض

Lebanon 24
20-03-2025 | 09:43
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توفيت الممثلة الأميركية المعتزلة نادية كاسيني، التي اشتهرت بأدوارها الكوميدية في السينما الإيطالية خلال السبعينيات والثمانينيات، عن عمر ناهز 76 عامًا بعد صراع طويل مع المرض. وأعلنت ابنتها الوحيدة كاساندرا فوياجيس خبر وفاتها، مشيرة إلى أنها رحلت يوم الثلاثاء في منزلها بمدينة ريجيو كالابريا جنوب إيطاليا. ومن المقرر أن يُشيع جثمانها يوم الجمعة 21 آذار في ميليتو بورتو سالفو، مسقط رأس عائلة زوجها.  
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ولدت كاسيني واسمها الحقيقي جيانا لو مولر في 2 كانون الثاني 1949 في نيويورك، لوالدين أميركيين من أصول ألمانية وإيطالية كانا يعملان في مجال الفن. انتقلت إلى إيطاليا بعد زواجها من الصحفي إيغور كاسيني لكنها انفصلت عنه لاحقًا. ثم ارتبطت بالممثل اليوناني يورغو فوياجيس والد ابنتها كاساندرا.  

بدأت كاسيني مشوارها الفني بأدوار صغيرة في أفلام مثل الطلاق وإله الأفعى، ثم عادت إلى الولايات المتحدة لفترة قصيرة حيث شاركت في فيلم لب مع مايكل كاين. لاحقًا، أصبحت من أبرز نجمات السينما الإيطالية في أفلام جمعت بين الكوميديا والإثارة. وفي منتصف الثمانينيات، اتجهت إلى عروض الأزياء عبر البرامج التلفزيونية قبل أن تعتزل عالم الترفيه نهائيًا في أواخر العقد نفسه.
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