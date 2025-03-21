13
o
بيروت
14
o
طرابلس
13
o
صور
13
o
جبيل
13
o
صيدا
14
o
جونية
10
o
النبطية
6
o
زحلة
6
o
بعلبك
12
o
بشري
8
o
بيت الدين
8
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
المرأة
ممثلة شهيرة تكشف سبب طلاقها
Lebanon 24
21-03-2025
|
04:30
A-
A+
photos
0
A+
A-
كشفت الفنانة
السعودية
ميلا الزهراني
الكثير
من تفاصيل حياتها الشخصية والمهنية، خلال حلولها ضيفةً على برنامج "مسرح الحياة".
Advertisement
دخول الفن... تجربة
وكشفت الممثلة الخليجية أنها دخلت عالم الفن على سبيل التجربة في البداية إذ قالت: "كان فراغ، عشان أكون صريحة جداً، مجرد تجربة لا أقل ولا أكثر، ما كان في بالي إذا بستمر أو لا، ما كنت أعرف عن نفسي ذا الشيء". وأضافت: "ما كنت أعرف أيش أبغى أسوي، فقلت خلّيني أجرب، وفعلاً اكتشفت أن هذا هو المكان اللي أنا أبيه".
زواج تقليدي ثم طلاق
وفي إطار حياتها الشخصية،
تحدثت
ميلا عن زواجها السابق فقالت: "كان زواج تقليدي، وبنتي تالا الحمد لله هي رأس المال، 14 سنة ما شاء الله، يمكن هي الشيء اللي كان ناقصني في
حياتي
وجاء وخلاص".
وتابعت: "أكيد وافقت، أكيد أهلي قالوا لي فوافقت، وقتها كان في ستويشن
معين
للموافقة وجهل، وكان من ضمن القرارات السريعة والتجارب، بس الحمد لله ماني ندمانة".
وأوضحت ميلا الزهراني سبب الطلاق بالقول: "الانفصال عادي، يصير، عدم توافق فانفصلت، والحمد لله طلعت بالدنيا بتالا وحسيت أني مكتفية تماماً بيها".
مواضيع ذات صلة
بعد طلاقها.. ممثلة شهيرة تفجر مفاجأة: "نفسي أرتبط وأنجذب إلى الرجل الذي يكبرني بـ 10 سنوات" (فيديو)
Lebanon 24
بعد طلاقها.. ممثلة شهيرة تفجر مفاجأة: "نفسي أرتبط وأنجذب إلى الرجل الذي يكبرني بـ 10 سنوات" (فيديو)
21/03/2025 11:35:39
21/03/2025 11:35:39
Lebanon 24
Lebanon 24
تزوّجت بعمر الـ19... ممثلة تتحدّث عن طلاقها وتكشف عمر إبنتها الوحيدة
Lebanon 24
تزوّجت بعمر الـ19... ممثلة تتحدّث عن طلاقها وتكشف عمر إبنتها الوحيدة
21/03/2025 11:35:39
21/03/2025 11:35:39
Lebanon 24
Lebanon 24
وفاة ممثلة شهيرة بعد صراع مع نوع نادر جداً من السرطان
Lebanon 24
وفاة ممثلة شهيرة بعد صراع مع نوع نادر جداً من السرطان
21/03/2025 11:35:39
21/03/2025 11:35:39
Lebanon 24
Lebanon 24
ممثلة سورية شهيرة تتألق بإطلالة رمضانية أنيقة في جلسة تصوير (صور)
Lebanon 24
ممثلة سورية شهيرة تتألق بإطلالة رمضانية أنيقة في جلسة تصوير (صور)
21/03/2025 11:35:39
21/03/2025 11:35:39
Lebanon 24
Lebanon 24
قد يعجبك أيضاً
"بطني كبرت وما عاد نقدر نخفيه".. هكذا أعلنت المؤثرة المشهورة حملها
Lebanon 24
"بطني كبرت وما عاد نقدر نخفيه".. هكذا أعلنت المؤثرة المشهورة حملها
02:19 | 2025-03-21
21/03/2025 02:19:15
Lebanon 24
Lebanon 24
بعد ارتدائها الحجاب.. حلا شيحة تكشف عن خطوتها الجديدة
Lebanon 24
بعد ارتدائها الحجاب.. حلا شيحة تكشف عن خطوتها الجديدة
00:00 | 2025-03-21
21/03/2025 12:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
برفقة خطيبها.. سيلينا غوميز تتألق في شوارع نيويورك (صورة)
Lebanon 24
برفقة خطيبها.. سيلينا غوميز تتألق في شوارع نيويورك (صورة)
14:58 | 2025-03-20
20/03/2025 02:58:12
Lebanon 24
Lebanon 24
"أيقونة الكوميديا".. وفاة ممثلة معروفة بعد صراع طويل مع المرض
Lebanon 24
"أيقونة الكوميديا".. وفاة ممثلة معروفة بعد صراع طويل مع المرض
09:43 | 2025-03-20
20/03/2025 09:43:36
Lebanon 24
Lebanon 24
تزوّجت بعمر الـ19... ممثلة تتحدّث عن طلاقها وتكشف عمر إبنتها الوحيدة
Lebanon 24
تزوّجت بعمر الـ19... ممثلة تتحدّث عن طلاقها وتكشف عمر إبنتها الوحيدة
07:43 | 2025-03-20
20/03/2025 07:43:25
Lebanon 24
Lebanon 24
الأكثر قراءة
من ضمن أسوأ السنوات... المنخفض الأخير في لبنان يودعكم واستعدوا للشح!
Lebanon 24
من ضمن أسوأ السنوات... المنخفض الأخير في لبنان يودعكم واستعدوا للشح!
17:48 | 2025-03-20
20/03/2025 05:48:27
Lebanon 24
Lebanon 24
خبر سارّ من الضمان إلى المواطنين
Lebanon 24
خبر سارّ من الضمان إلى المواطنين
06:06 | 2025-03-20
20/03/2025 06:06:42
Lebanon 24
Lebanon 24
تزوّجت بعمر الـ19... ممثلة تتحدّث عن طلاقها وتكشف عمر إبنتها الوحيدة
Lebanon 24
تزوّجت بعمر الـ19... ممثلة تتحدّث عن طلاقها وتكشف عمر إبنتها الوحيدة
07:43 | 2025-03-20
20/03/2025 07:43:25
Lebanon 24
Lebanon 24
معلومات تُكشف للمرة الاولى.. هذه الرواية الكاملة لمعركة العشائر والسوريين
Lebanon 24
معلومات تُكشف للمرة الاولى.. هذه الرواية الكاملة لمعركة العشائر والسوريين
11:01 | 2025-03-20
20/03/2025 11:01:00
Lebanon 24
Lebanon 24
لبنان على فوهة بركان… محادثات ستؤدّي الى الانفجار الكبير!
Lebanon 24
لبنان على فوهة بركان… محادثات ستؤدّي الى الانفجار الكبير!
13:00 | 2025-03-20
20/03/2025 01:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في المرأة
02:19 | 2025-03-21
"بطني كبرت وما عاد نقدر نخفيه".. هكذا أعلنت المؤثرة المشهورة حملها
00:00 | 2025-03-21
بعد ارتدائها الحجاب.. حلا شيحة تكشف عن خطوتها الجديدة
14:58 | 2025-03-20
برفقة خطيبها.. سيلينا غوميز تتألق في شوارع نيويورك (صورة)
09:43 | 2025-03-20
"أيقونة الكوميديا".. وفاة ممثلة معروفة بعد صراع طويل مع المرض
07:43 | 2025-03-20
تزوّجت بعمر الـ19... ممثلة تتحدّث عن طلاقها وتكشف عمر إبنتها الوحيدة
06:55 | 2025-03-20
بالفيديو مُشتركون يُقبّلون يدّ مُقدّمة برامج لبنانيّة... وهذا ما قالته
فيديو
رحمة رياض تكشف عن عمرها.. ونادمة لهذا السبب (فيديو)
Lebanon 24
رحمة رياض تكشف عن عمرها.. ونادمة لهذا السبب (فيديو)
01:21 | 2025-03-20
21/03/2025 11:35:39
Lebanon 24
Lebanon 24
مُجددا سلاف فواخرجي تُثير الجدل.. هذا ما قالته عن الثورة السورية والأسد وصيدنايا والعلويين (فيديو)
Lebanon 24
مُجددا سلاف فواخرجي تُثير الجدل.. هذا ما قالته عن الثورة السورية والأسد وصيدنايا والعلويين (فيديو)
00:40 | 2025-03-20
21/03/2025 11:35:39
Lebanon 24
Lebanon 24
نهاد الشامي إلى السينما.. فيلم برسالة إيمانية في زمن الصوم
Lebanon 24
نهاد الشامي إلى السينما.. فيلم برسالة إيمانية في زمن الصوم
06:30 | 2025-03-19
21/03/2025 11:35:39
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24