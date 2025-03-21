ممثلة شهيرة تكشف سبب طلاقها

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كشفت الفنانة ميلا الزهراني من تفاصيل حياتها الشخصية والمهنية، خلال حلولها ضيفةً على برنامج "مسرح الحياة".دخول الفن... تجربةوكشفت الممثلة الخليجية أنها دخلت عالم الفن على سبيل التجربة في البداية إذ قالت: "كان فراغ، عشان أكون صريحة جداً، مجرد تجربة لا أقل ولا أكثر، ما كان في بالي إذا بستمر أو لا، ما كنت أعرف عن نفسي ذا الشيء". وأضافت: "ما كنت أعرف أيش أبغى أسوي، فقلت خلّيني أجرب، وفعلاً اكتشفت أن هذا هو المكان اللي أنا أبيه".زواج تقليدي ثم طلاقوفي إطار حياتها الشخصية، ميلا عن زواجها السابق فقالت: "كان زواج تقليدي، وبنتي تالا الحمد لله هي رأس المال، 14 سنة ما شاء الله، يمكن هي الشيء اللي كان ناقصني في وجاء وخلاص".وتابعت: "أكيد وافقت، أكيد أهلي قالوا لي فوافقت، وقتها كان في ستويشن للموافقة وجهل، وكان من ضمن القرارات السريعة والتجارب، بس الحمد لله ماني ندمانة".وأوضحت ميلا الزهراني سبب الطلاق بالقول: "الانفصال عادي، يصير، عدم توافق فانفصلت، والحمد لله طلعت بالدنيا بتالا وحسيت أني مكتفية تماماً بيها".