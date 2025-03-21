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المرأة
برفقة أولادها.. هكذا احتفلت نادين نسيب نجيم بعيد الأم
Lebanon 24
21-03-2025
|
05:38
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في أجواء ربيعية مميزة، احتفلت النجمة نادين نسيب نجيم مع طفليها هافين وجيوفاني اليوم
بعيد
الأم، وسط تفاعل كبير من الجمهور.
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واختارت النجمة
اللبنانية
الاحتفال بيوم الأم بصور عفوية تجمعها بطفليها بين الورود الملونة، وحرصت على تنسيق ملابسهم لتكون باللون الابيض العاجي الفخم، الذي يعبّر عن الصفاء والدفء والحنان، فتألقت نادين بتوب قصيرة بأزرار ناعمة في الوسط مع تنورة قصيرة من الحرير، أما ابنتها فارتدت فستاناً طفولياً ناعما بتصميم كلاسيكي باللون
الأبيض
، واللون نفسه ارتداه ابنها
الصغير
.
ولفتت إبنة نادين الأنظار بجمالها وبملامحها الجذابة التي تبرز كلما كبرت في العمر، وأشاد الجمهور بمعرفتها وخبرتها في التقاط الصور باحترافية عالية، وهذا ما ظهر بوضوح من خلال صور عيد الأم.
وشاركت نادين متابعيها على
انستغرام
بالصور العائلية المميزة، وارفقتها بتعليق كتبت فيه:"الله يحمي أولادي ويحفظهم من كل شر، أم فخورة". (لها)
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