Advertisement

المرأة

تفاصيل جديدة.. عصابة خططت لاختطاف أبناء سلاف فواخرجي وهذا اسمها

Lebanon 24
21-03-2025 | 09:46
A-
A+
Doc-P-1336564-638781697397130465.jpg
Doc-P-1336564-638781697397130465.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
كشفت الفنانة السورية سلاف فواخرجي عن محاولة لاختطاف أبنائها خلال الفترة الأولى من الأحداث في سوريا، مؤكدة أن عصابة كانت تخطط لاختطاف ابنها الأكبر والأصغر بمساعدة عاملة منزلية عملت معها لمدة 12 عامًا.
Advertisement

وأوضحت خلال لقائها في برنامج "أسرار" على قناة "النهار" المصرية أن العصابة، التي أطلقت على نفسها اسم "أحرار الشام"، خططت لاختطاف ابنها الصغير وتربيته كأنه ابن العاملة، بينما كان من المفترض أن يُنقل ابنها الأكبر إلى منطقة داخل الشام للمطالبة بفدية.

لم يكن الهدف من الاختطاف الحصول على فدية فقط، بل كانت العصابة تسعى لاختطاف سلاف وعائلتها عند تسليم الفدية، وإجبارهم على تسجيل فيديوهات ضد النظام السوري. وأضافت أن غياب أبنائها لساعات طويلة أدخلها في حالة انهيار عصبي، مما جعلها تعيش في حالة من الذعر المستمر.

تطرقت سلاف إلى الجدل حول ديانتها، مؤكدة أنها ترفض التركيز على هذا الموضوع، قائلة: "أنا أتكلم عن المحبة والوطن، ديني هو الحب، وسوريا هي انتمائي، وأنا مسلمة". كما شددت على أنها تحتفل بجميع الأعياد وتؤمن بالتعايش المشترك. (فوشيا)
مواضيع ذات صلة
حرق نفسه لأجل سلاف فواخرجي!
lebanon 24
21/03/2025 18:53:04 Lebanon 24 Lebanon 24
"فشرتوا".. سلاف فواخرجي وباسم ياخور يعلقان على فيديو الأم السورية التي فقدت أولادها في اللاذقية (صور)
lebanon 24
21/03/2025 18:53:04 Lebanon 24 Lebanon 24
وضعت مولودها الأول.. النجمة التركية الشهيرة تنشر صور ابنها وهذا اسمه
lebanon 24
21/03/2025 18:53:04 Lebanon 24 Lebanon 24
مُجددا سلاف فواخرجي تُثير الجدل.. هذا ما قالته عن الثورة السورية والأسد وصيدنايا والعلويين (فيديو)
lebanon 24
21/03/2025 18:53:04 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في المرأة Lebanon 24
10:25 | 2025-03-21
07:30 | 2025-03-21
05:38 | 2025-03-21
04:30 | 2025-03-21
02:19 | 2025-03-21
00:00 | 2025-03-21
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24