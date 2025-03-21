شهرة والدتها تسببت لها بمشكلة.. ابنة سيرين عبد النور تكشف عن تعرضها للمضايقة في المدرسة (فيديو)

بدأت الفنانة اللبنانية البودكاست بتوجيه تهنئة لجميع الأمهات في مختلف أنحاء العالم، ثم سألت ابنيها تاليا وكريستانيو عن الصفة التي لا يحبونها فيها. وأجاب الثنائي معًا بأنهما يكرهان عصبيتها، حيث أشارت ابنتها تاليا إلى أنها تتحول لشخص آخر عندما تغضب.
كما كشفت تاليا أن أهم نصيحة قدمتها لها والدتها النجمة اللبنانية هي عدم منح الثقة المطلقة للآخرين، حتى لا تتعرض للانكسار.
سيرين عبد النور لبنتها:
ما توثقي بحدا 😢 pic.twitter.com/tq0To3yaxB
— Crystala 💎 (@TrendsPlusNow) March 20, 2025
سيرين عبد النور لبنتها:
ما توثقي بحدا 😢 pic.twitter.com/tq0To3yaxB