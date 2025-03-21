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المرأة

شهرة والدتها تسببت لها بمشكلة.. ابنة سيرين عبد النور تكشف عن تعرضها للمضايقة في المدرسة (فيديو)

Lebanon 24
21-03-2025 | 12:58
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احتفلت الممثلة اللبنانية سيرين عبدالنور بعيد الأم بطريقة مميزة، حيث استضافت ابنتها تاليا وابنها كريستانيو في بودكاست "قرب لي"، لتبادل لحظات عائلية وعاطفية.

بدأت الفنانة اللبنانية البودكاست بتوجيه تهنئة لجميع الأمهات في مختلف أنحاء العالم، ثم سألت ابنيها تاليا وكريستانيو عن الصفة التي لا يحبونها فيها. وأجاب الثنائي معًا بأنهما يكرهان عصبيتها، حيث أشارت ابنتها تاليا إلى أنها تتحول لشخص آخر عندما تغضب.

كما كشفت تاليا أن أهم نصيحة قدمتها لها والدتها النجمة اللبنانية هي عدم منح الثقة المطلقة للآخرين، حتى لا تتعرض للانكسار.

وخلال الحلقة أكدت تاليا أنها فخورة بوالدتها ومهنتها في التمثيل، إلا أن شهرتها تسبب لها مشكلة في المدرسة، وقالت إن إحدى زميلاتها في المدرسة دائمًا ما تخبرها أن سبب حب المعلمات والفتيات لها بالمدرسة لأنها ابنة سيرين عبدالنور؛ ما أثر على ثقتها بنفسها.

وعلَّقت سيرين على تصريح ابنتها، مُشيرةً إلى أنه يتوجب عليها عدم فقدان ثقتها بنفسها، فهي فتاة ناجحة وذكية وجميلة، لذلك يحبها الناس.


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