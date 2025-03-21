شهرة والدتها تسببت لها بمشكلة.. ابنة سيرين عبد النور تكشف عن تعرضها للمضايقة في المدرسة (فيديو)

بدأت الفنانة البودكاست بتوجيه تهنئة لجميع الأمهات في مختلف أنحاء العالم، ثم سألت ابنيها تاليا وكريستانيو عن الصفة التي لا يحبونها فيها. وأجاب الثنائي معًا بأنهما يكرهان عصبيتها، حيث أشارت ابنتها تاليا إلى أنها تتحول لشخص آخر عندما تغضب.

كما كشفت تاليا أن أهم نصيحة قدمتها لها والدتها النجمة هي عدم منح الثقة المطلقة للآخرين، حتى لا تتعرض للانكسار.

عبد النور لبنتها:

ما توثقي بحدا 😢 pic.twitter.com/tq0To3yaxB — Crystala 💎 (@TrendsPlusNow) March 20, 2025 Advertisement

وخلال الحلقة أكدت تاليا أنها فخورة بوالدتها ومهنتها في التمثيل، إلا أن شهرتها تسبب لها مشكلة في المدرسة، وقالت إن إحدى زميلاتها في المدرسة دائمًا ما تخبرها أن سبب حب المعلمات والفتيات لها بالمدرسة لأنها عبدالنور؛ ما أثر على ثقتها بنفسها.وعلَّقت على تصريح ابنتها، مُشيرةً إلى أنه يتوجب عليها عدم فقدان ثقتها بنفسها، فهي ناجحة وذكية وجميلة، لذلك يحبها الناس.