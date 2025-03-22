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فنون ومشاهير

تُشبه والدتها كثيرًا.. هكذا أصبحت ابنة المُمثلة الشهيرة أمل عرفة (صور)

Lebanon 24
22-03-2025 | 00:00
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تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مجموعة من الصور لـ مريم عمايري ابنة الممثلين أمل عرفة وعبد المنعم عمايري.
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وخطفت مريم الأنظار بجمالها في أحدث ظهور لها، إذ بدت شابة كبيرة، وملامحها نسخة عن ملامح والدتها.

وتفاعل الناشطون مع صور مريم، وأعربوا عن إعجابهم بجمالها وأناقتها، وأشاروا إلى شبهها الكبير بوالدتها.

وكانت احتفلت أمل عرفة بعيد ميلادها، ووجهت رسالة شكر إلى متابعيها الذين عايدوها، وقالت :"شكراً لكل من عايدوني بعيد ميلادي، رغم أن مساحة الفرح قد ضاقت ولكن يبقى الأمل بالمحبة كبير، شكراً، رجاؤنا من الله أن يكون القادم أفضل".





 


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