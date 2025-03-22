تُشبه والدتها كثيرًا.. هكذا أصبحت ابنة المُمثلة الشهيرة أمل عرفة (صور)

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وخطفت مريم الأنظار بجمالها في أحدث ظهور لها، إذ بدت شابة كبيرة، وملامحها نسخة عن ملامح والدتها.وتفاعل الناشطون مع صور مريم، وأعربوا عن إعجابهم بجمالها وأناقتها، وأشاروا إلى شبهها الكبير بوالدتها.وكانت احتفلت أمل ميلادها، ووجهت رسالة شكر إلى متابعيها عايدوها، وقالت :"شكراً لكل من عايدوني ميلادي، رغم أن مساحة الفرح قد ضاقت ولكن يبقى بالمحبة كبير، شكراً، رجاؤنا من الله أن يكون القادم أفضل".