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المرأة

شقراء ولديها مواصفات ملكة جمال.. تعرفوا إلى "نورهان" ابنة وليد توفيق وجورجينا رزق (صور)

Lebanon 24
22-03-2025 | 02:45
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تم مؤخرا تداول صورة عبر مواقع التواصل الاجتماعي للفنان وليد توفيق برفقة ابنته "نورهان" وذلك خلال تخرجها .
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ولفت المتابعون جمال "نورهان"، مشيرين إلى انها نسخة عن والدتها ملكة جمال لبنان والكون السابقة جورجينا رزق. 

يُذكر ان توفيق تزوج من ملكة جمال لبنان السابقة جورجينا رزق عام 1990 ورُزقا بنورهان والوليد.
 
 
 

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