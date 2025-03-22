شقراء ولديها مواصفات ملكة جمال.. تعرفوا إلى "نورهان" ابنة وليد توفيق وجورجينا رزق (صور)

تم مؤخرا تداول عبر للفنان توفيق برفقة ابنته "نورهان" وذلك خلال تخرجها .

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ولفت المتابعون جمال "نورهان"، مشيرين إلى انها نسخة عن والدتها جمال والكون السابقة جورجينا رزق.



يُذكر ان توفيق تزوج من جمال السابقة جورجينا رزق عام 1990 ورُزقا بنورهان والوليد.