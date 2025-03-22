بحضور والديها... زوجة عاصي الحلاني احتفلت بعيد الأم (صورة)

احتفلت كوليت الحلاني زوجة الفنان الحلاني بعيد الأمّ، عائلتها.

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واللافت أنّ والديّ كوليت كانا حاضرين أيضاً في المناسبة، ونشرت عبر خاصية "ستوري" عبر حسابها على "انستغرام" برفقتهما، وعلّقت عليها قائلة: "بحبكن". (رصد 24)