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المرأة

بحضور والديها... زوجة عاصي الحلاني احتفلت بعيد الأم (صورة)

Lebanon 24
22-03-2025 | 08:47
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احتفلت كوليت الحلاني زوجة الفنان عاصي الحلاني بعيد الأمّ، بحضور عائلتها.
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واللافت أنّ والديّ كوليت كانا حاضرين أيضاً في المناسبة، ونشرت صورة عبر خاصية "ستوري" عبر حسابها على "انستغرام" برفقتهما، وعلّقت عليها قائلة: "بحبكن". (رصد لبنان 24)
 
 
 
 
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