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المرأة
بحضور والديها... زوجة عاصي الحلاني احتفلت بعيد الأم (صورة)
Lebanon 24
22-03-2025
|
08:47
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احتفلت كوليت الحلاني زوجة الفنان
عاصي
الحلاني بعيد الأمّ،
بحضور
عائلتها.
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واللافت أنّ والديّ كوليت كانا حاضرين أيضاً في المناسبة، ونشرت
صورة
عبر خاصية "ستوري" عبر حسابها على "انستغرام" برفقتهما، وعلّقت عليها قائلة: "بحبكن". (رصد
لبنان
24)
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