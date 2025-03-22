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المرأة

جيسيكا عازار بـ"لوك" جديد.. شاهدوا بالصورة كيف بدت

Lebanon 24
22-03-2025 | 11:00
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نشرت مُقدّمة البرامج جيسيكا عازار، صورة جديدة لها عبر خاصية "ستوري" عبر حسابها على "انستغرام"، من داخل الصالون.
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وأعلنت جيسيكا من خلال الصورة أنّها اعتمدت قصة شعر جديدة.
 
 
وقالت عازار: "لوك جديد"، في إشارة إلى الغرة التي اعتمدتها في إطلالتها الجديدة. (رصد لبنان 24)
 
 
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