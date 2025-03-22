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لهذا السبب الطريف.. ماغي بو غصن تعلن وقف تعاونها مع كاتبة مسلسل "بالدم"! (فيديو)

Lebanon 24
22-03-2025 | 13:00
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أعلنت الفنانة اللبنانية ماغي بو غصن، بطلة مسلسل "بالدم" الذي يعرض ضمن الموسم الرمضاني الدرامي الحالي، وقف تعاونها مع مؤلفة العمل ندين جابر.

وشاركت ماغي بو غصن مقطع فيديو طريف عبر حسابها على منصة التواصل الاجتماعي "إكس"، أظهرت فيه مواهبها في تأليف المسلسلات، إذ سردت قصة مستخدمة كلمات محددة، في فقرة لا تخلو من الخيال وروح الفكاهة.

وأرفقت الفنانة مقطع الفيديو بتعليق أكثر طرافة، قائلة: مع احترامي الشديد للسنين اللي مرقت مع الصديقة الكاتبة ندين جابر. بعلن انشقاقي وانتهاء التعاون بيني وبينها. لأنّي قررت إكتب مسلسلي الجديد السنة المقبلة من بعد هالتجربة القيّمة خصوصي إنّي تفاجأت بقدراتي.
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وتؤدي الفنانة ماغي بو غصن دور "غالية" في مسلسل "بالدم"، إذ تكتشف إصابة ابنتها بمرض وراثي خطير، إلا أنه تفاجأ بعد إجراء فحوص طبية بأن سجل عائلتها يخلو من هذا المرض، ليتبين فيما بعد أنها استبدلت عند الولادة دون علم والديها الحقيقيين، وتبحث عن الحقيقة. (فوشيا)

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