لهذا السبب الطريف.. ماغي بو غصن تعلن وقف تعاونها مع كاتبة مسلسل "بالدم"! (فيديو)

مع احترامي الشديد للسنين اللي مرقت مع الصديقة الكاتبة ندين جابر. بعلن انشقاقي وانتهاء التعاون بيني وبينها. لأنّي قررت إكتب مسلسلي الجديد السنة المقبلة من بعد هالتجربة القيّمة خصوصي إنّي تفاجأت بقدراتي.
تجربة كتابة السيناريو 🔻😂@NadineJaber https://t.co/sWmxHEUHbI
— Maguy Bou Ghosn (@MaguyBouGhosn) March 21, 2025
مع احترامي الشديد للسنين اللي مرقت مع الصديقة الكاتبة ندين جابر. بعلن انشقاقي وانتهاء التعاون بيني وبينها. لأنّي قررت إكتب مسلسلي الجديد السنة المقبلة من بعد هالتجربة القيّمة خصوصي إنّي تفاجأت بقدراتي.
تجربة كتابة السيناريو 🔻😂@NadineJaber https://t.co/sWmxHEUHbI