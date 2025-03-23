17
o
بيروت
20
o
طرابلس
16
o
صور
18
o
جبيل
18
o
صيدا
18
o
جونية
14
o
النبطية
13
o
زحلة
13
o
بعلبك
10
o
بشري
12
o
بيت الدين
12
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
المرأة
هالة صدقي تعلّق على اعتزال محمد سامي
Lebanon 24
23-03-2025
|
00:00
A-
A+
photos
0
A+
A-
علقت الفنانة
هالة
صدقي
على إعلان المخرج محمد سامي اعتزاله إخراج الدراما التليفزيونية، والذي تسبب في جدل كبير بين الوسط الفني الفترة الماضية.
Advertisement
وقالت
هالة
في تصريحات إعلامية: "محمد سامي مرهق عصبيًا ونفسيًا، بيشتغل من آب في عز النار لغاية النهاردة، 7 أو 8 شهور بشكل متواصل من غير إجازة، وبيشتغل 16 و 17 ساعة في أجواء صعبة".
أضافت: "اللوكيشن بتاعنا كان في السكاكيني ودرجة الحرارة 40، في شقة صغيرة فيها 200 شخص، وممنوع نشغل تكييف أو
مروحة
علشان
الصوت
، وهو بيفكر في المشهد والتفاصيل والإضاءة والديكور، وضغط عصبي غير عادي".
وردًا على سؤال هل يتعرض محمد سامي لانتقادات مبالغ فيها، قالت
هالة
صدقي: "أي حد ناجح لازم يبقى في شوية حقد وغيرة. ما شاء الله عامل مسلسلين كبار من أهم المسلسلات على MBC، لازم يبقى في نفسنة". (لها)
مواضيع ذات صلة
نشر صوراً خاصة بها... هالة صدقي تقاضي "أبو جودت" بتهمة التشهير
Lebanon 24
نشر صوراً خاصة بها... هالة صدقي تقاضي "أبو جودت" بتهمة التشهير
23/03/2025 11:09:21
23/03/2025 11:09:21
Lebanon 24
Lebanon 24
موقع واللا عن مسؤولين أمنيين: الجيش يستعد لعدة سيناريوهات وصدق على خطط دفاعية وهجومية في غزة
Lebanon 24
موقع واللا عن مسؤولين أمنيين: الجيش يستعد لعدة سيناريوهات وصدق على خطط دفاعية وهجومية في غزة
23/03/2025 11:09:21
23/03/2025 11:09:21
Lebanon 24
Lebanon 24
ماكرون: روسيا أظهرت الليلة الماضية أنها لا تشاطرنا بصدق الرغبة في السلام
Lebanon 24
ماكرون: روسيا أظهرت الليلة الماضية أنها لا تشاطرنا بصدق الرغبة في السلام
23/03/2025 11:09:21
23/03/2025 11:09:21
Lebanon 24
Lebanon 24
ارتدت الحجاب.. هل كان إعلاميّ لبنانيّ وراء إعتزال هذه الفنانة؟ إليكم ما كشفه
Lebanon 24
ارتدت الحجاب.. هل كان إعلاميّ لبنانيّ وراء إعتزال هذه الفنانة؟ إليكم ما كشفه
23/03/2025 11:09:21
23/03/2025 11:09:21
Lebanon 24
Lebanon 24
تابع
قد يعجبك أيضاً
أطلت إلى جانبه بالأبيض.. فنانة تعلن خطوبتها على شاب من خارج الوسط الفني (صور)
Lebanon 24
أطلت إلى جانبه بالأبيض.. فنانة تعلن خطوبتها على شاب من خارج الوسط الفني (صور)
03:01 | 2025-03-23
23/03/2025 03:01:00
Lebanon 24
Lebanon 24
شاهدوا الشبه بينهما.. ملكة جمال لبنان السابقة تشارك صورها مع والدتها لمناسبة عيد الأم
Lebanon 24
شاهدوا الشبه بينهما.. ملكة جمال لبنان السابقة تشارك صورها مع والدتها لمناسبة عيد الأم
17:05 | 2025-03-22
22/03/2025 05:05:46
Lebanon 24
Lebanon 24
وكأنّها شابة.. الدكتورة خلود تفاجأ جمهورها بصور والدتها
Lebanon 24
وكأنّها شابة.. الدكتورة خلود تفاجأ جمهورها بصور والدتها
15:12 | 2025-03-22
22/03/2025 03:12:11
Lebanon 24
Lebanon 24
لهذا السبب الطريف.. ماغي بو غصن تعلن وقف تعاونها مع كاتبة مسلسل "بالدم"! (فيديو)
Lebanon 24
لهذا السبب الطريف.. ماغي بو غصن تعلن وقف تعاونها مع كاتبة مسلسل "بالدم"! (فيديو)
13:00 | 2025-03-22
22/03/2025 01:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
جيسيكا عازار بـ"لوك" جديد.. شاهدوا بالصورة كيف بدت
Lebanon 24
جيسيكا عازار بـ"لوك" جديد.. شاهدوا بالصورة كيف بدت
11:00 | 2025-03-22
22/03/2025 11:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
الأكثر قراءة
في عيد الأم... إليكم ما قالته زينب فياض عن والدتها هيفا وهبي (صورة)
Lebanon 24
في عيد الأم... إليكم ما قالته زينب فياض عن والدتها هيفا وهبي (صورة)
09:58 | 2025-03-22
22/03/2025 09:58:36
Lebanon 24
Lebanon 24
الموت يُؤلم الفنان علي الديك... شقيقه تُوفي بأزمة قلبيّة (صورة)
Lebanon 24
الموت يُؤلم الفنان علي الديك... شقيقه تُوفي بأزمة قلبيّة (صورة)
08:31 | 2025-03-22
22/03/2025 08:31:00
Lebanon 24
Lebanon 24
هجوم بريّ كبير... إسرائيل تستعدّ لـ"الخطّة الكبيرة"
Lebanon 24
هجوم بريّ كبير... إسرائيل تستعدّ لـ"الخطّة الكبيرة"
09:12 | 2025-03-22
22/03/2025 09:12:00
Lebanon 24
Lebanon 24
بعد قصف الجنوب... إذاعة الجيش الإسرائيلي: هذا ما سيحدث في الساعات المُقبلة
Lebanon 24
بعد قصف الجنوب... إذاعة الجيش الإسرائيلي: هذا ما سيحدث في الساعات المُقبلة
07:52 | 2025-03-22
22/03/2025 07:52:01
Lebanon 24
Lebanon 24
هذا ما قررته إسرائيل بشأن لبنان.. إليكم آخر خبر
Lebanon 24
هذا ما قررته إسرائيل بشأن لبنان.. إليكم آخر خبر
13:46 | 2025-03-22
22/03/2025 01:46:11
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في المرأة
03:01 | 2025-03-23
أطلت إلى جانبه بالأبيض.. فنانة تعلن خطوبتها على شاب من خارج الوسط الفني (صور)
17:05 | 2025-03-22
شاهدوا الشبه بينهما.. ملكة جمال لبنان السابقة تشارك صورها مع والدتها لمناسبة عيد الأم
15:12 | 2025-03-22
وكأنّها شابة.. الدكتورة خلود تفاجأ جمهورها بصور والدتها
13:00 | 2025-03-22
لهذا السبب الطريف.. ماغي بو غصن تعلن وقف تعاونها مع كاتبة مسلسل "بالدم"! (فيديو)
11:00 | 2025-03-22
جيسيكا عازار بـ"لوك" جديد.. شاهدوا بالصورة كيف بدت
08:47 | 2025-03-22
بحضور والديها... زوجة عاصي الحلاني احتفلت بعيد الأم (صورة)
فيديو
على طريقة الأفلام.. بريطاني يحوّل زميله لأشلاء (فيديو وصور)
Lebanon 24
على طريقة الأفلام.. بريطاني يحوّل زميله لأشلاء (فيديو وصور)
15:00 | 2025-03-22
23/03/2025 11:09:21
Lebanon 24
Lebanon 24
بعد انتشار أخبار زواجه.. هكذا رد أحمد العوضي (فيديو)
Lebanon 24
بعد انتشار أخبار زواجه.. هكذا رد أحمد العوضي (فيديو)
15:00 | 2025-03-22
23/03/2025 11:09:21
Lebanon 24
Lebanon 24
"حسبي الله ونعم الوكيل".. هل انفصل أحمد السقا عن زوجته؟ (فيديو)
Lebanon 24
"حسبي الله ونعم الوكيل".. هل انفصل أحمد السقا عن زوجته؟ (فيديو)
05:47 | 2025-03-22
23/03/2025 11:09:21
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24