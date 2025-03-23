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المرأة

هالة صدقي تعلّق على اعتزال محمد سامي

Lebanon 24
23-03-2025 | 00:00
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علقت الفنانة هالة صدقي على إعلان المخرج محمد سامي اعتزاله إخراج الدراما التليفزيونية، والذي تسبب في جدل كبير بين الوسط الفني الفترة الماضية.
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وقالت هالة في تصريحات إعلامية: "محمد سامي مرهق عصبيًا ونفسيًا، بيشتغل من آب في عز النار لغاية النهاردة، 7 أو 8 شهور بشكل متواصل من غير إجازة، وبيشتغل 16 و 17 ساعة في أجواء صعبة".
 
أضافت: "اللوكيشن بتاعنا كان في السكاكيني ودرجة الحرارة 40، في شقة صغيرة فيها 200 شخص، وممنوع نشغل تكييف أو مروحة علشان الصوت، وهو بيفكر في المشهد والتفاصيل والإضاءة والديكور، وضغط عصبي غير عادي".

وردًا على سؤال هل يتعرض محمد سامي لانتقادات مبالغ فيها، قالت هالة صدقي: "أي حد ناجح لازم يبقى في شوية حقد وغيرة. ما شاء الله عامل مسلسلين كبار من أهم المسلسلات على MBC، لازم يبقى في نفسنة". (لها)
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