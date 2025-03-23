هالة صدقي تعلّق على اعتزال محمد سامي

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علقت الفنانة على إعلان المخرج محمد سامي اعتزاله إخراج الدراما التليفزيونية، والذي تسبب في جدل كبير بين الوسط الفني الفترة الماضية.وقالت في تصريحات إعلامية: "محمد سامي مرهق عصبيًا ونفسيًا، بيشتغل من آب في عز النار لغاية النهاردة، 7 أو 8 شهور بشكل متواصل من غير إجازة، وبيشتغل 16 و 17 ساعة في أجواء صعبة".أضافت: "اللوكيشن بتاعنا كان في السكاكيني ودرجة الحرارة 40، في شقة صغيرة فيها 200 شخص، وممنوع نشغل تكييف أو علشان ، وهو بيفكر في المشهد والتفاصيل والإضاءة والديكور، وضغط عصبي غير عادي".وردًا على سؤال هل يتعرض محمد سامي لانتقادات مبالغ فيها، قالت صدقي: "أي حد ناجح لازم يبقى في شوية حقد وغيرة. ما شاء الله عامل مسلسلين كبار من أهم المسلسلات على MBC، لازم يبقى في نفسنة". (لها)