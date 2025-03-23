أنباء عن حمل دانييلا رحمة.. هل من تأكيد رسمي؟

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تصدر اسم الفنانة دانييلا رحمة الترند على ، بعد انتشار شائعات حول حملها، عقب تداول صفحات مهتمة بالمشاهير أخباراً تفيد بأنها زارت طبيباً مختصاً برفقة زوجها الفنان السوري ناصيف زيتون في أحد المستشفيات بلبنان.ورغم انتشار هذه الأنباء، فإن الثنائي لم يعلقا حتى الآن لتأكيد صحتها أو نفيها.في وقت سابق، كشفت دانييلا عن رغبتها الشديدة في أن تصبح أماً، حيث صرحت في لقاء مع قناة "سكاي عربية"، قائلة: "أكتر حلم بدي حققه هو أن أصبح أماً".يُذكر أن دانييلا وناصيف احتفلا بزفافهما في الأول من يوليو الماضي، في حفل خاص اقتصر على والمقربين، وسط إجراءات صارمة لمنع التصوير، حيث تم وضع هواتف المدعوين داخل خزائن مخصصة. (سيدتي)