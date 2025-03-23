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المرأة
أنباء عن حمل دانييلا رحمة.. هل من تأكيد رسمي؟
Lebanon 24
23-03-2025
|
05:34
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تصدر اسم الفنانة
اللبنانية
دانييلا رحمة
قائمة
الترند على
مواقع التواصل الاجتماعي
، بعد انتشار شائعات حول حملها، عقب تداول صفحات مهتمة بالمشاهير أخباراً تفيد بأنها زارت طبيباً مختصاً برفقة زوجها الفنان السوري ناصيف زيتون في أحد المستشفيات بلبنان.
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ورغم انتشار هذه الأنباء، فإن الثنائي لم يعلقا حتى الآن لتأكيد صحتها أو نفيها.
في وقت سابق، كشفت دانييلا عن رغبتها الشديدة في أن تصبح أماً، حيث صرحت في لقاء مع قناة "سكاي
نيوز
عربية"، قائلة: "أكتر حلم بدي حققه هو أن أصبح أماً".
يُذكر أن دانييلا وناصيف احتفلا بزفافهما في الأول من يوليو الماضي، في حفل خاص اقتصر على
العائلة
والمقربين، وسط إجراءات صارمة لمنع التصوير، حيث تم وضع هواتف المدعوين داخل خزائن مخصصة. (سيدتي)
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