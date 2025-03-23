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المرأة

مايا دياب تُثير الجدل بكلامها.. وهذا ما نشرته

Lebanon 24
23-03-2025 | 07:22
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علقت الفنانة مايا دياب على شائعة منعها من استضافة الفنانة شيرين عبد النور في برامج تلفزيونية، اذ كتبت على حسابها الخاص" "ردا على الاشاعة المتداولة والتي لا اساس لها من الصحة، عندما سألت الاعلامية العزيزة اسماء ابراهيم في برنامج "حبر سري" الاعلامي الصديق نيشان سؤال غريب وغير مفهوم المصدر: ولا مرة كان عندي هيدا النوع من التصرفات لا مع شيرين ولا مع اي فنان او فنانة خصوصا انه شيرين صديقة مقربة ولطالما اجتمعنا ببيروت.
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