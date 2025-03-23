مايا دياب تُثير الجدل بكلامها.. وهذا ما نشرته

علقت الفنانة مايا دياب على شائعة منعها من استضافة الفنانة شيرين عبد النور في برامج تلفزيونية، اذ كتبت على حسابها الخاص" "ردا على الاشاعة المتداولة والتي لا اساس لها من الصحة، عندما سألت العزيزة اسماء في برنامج "حبر سري" الاعلامي نيشان سؤال وغير مفهوم المصدر: ولا مرة كان النوع من التصرفات لا مع شيرين ولا مع اي فنان او فنانة خصوصا انه شيرين صديقة مقربة ولطالما اجتمعنا ببيروت.

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