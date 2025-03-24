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المرأة
"كل الستات بقوا شبه بعض".. سلوى خطاب تتحدث عن الزواج وهذا رأيها في عمليات التجميل (فيديو)
Lebanon 24
24-03-2025
|
05:21
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خلال حلولها ضيفة على الإعلامية أسما
إبراهيم
في برنامج "حبر سري" المذاع عبر قناة القاهرة والناس، أبدت الفنانة سلوى خطاب
رأيها
في عمليات التجميل، مؤكدة أنها ليست ضدها لكنها لا تحب الهوس بها، كما
تحدثت
عن فكرة الزواج مرة أخرى.
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قالت سلوى عن إجراء بعض الفنانات عمليات تجميل: "مش الفنانات بس، أنا حاسة كل البنات والستات في
الشارع
بقوا شبه بعض من عمليات التجميل".
تابعت: "أنا مش ضد الفيلر والتجميل لو في حاجة في شكلك عايزة توضبيها، بس مبحبش الهوس".
وردًا على سؤال هل جربت عمليات التجميل، قالت سلوى خطاب: "عمليات لأ، لكن ممكن بوتوكس كل سنة أو سنتين، علامات الزمن دي رحلة عمر أشيلها إزاي لكن ممكن أحسنها. ومادام الواحد لسة عنده قبول الحمد لله دي نعمة".
وعن سبب عدم تفكيرها في تكرار تجربة الزواج، قالت: "عدم تكرار الزواج أكيد قدر قبل ما يكون قرار، وأنا مريت بقصة حب وجواز وكنا عندنا طريقة تفكير وأحلام واحدة"، مضيفة: "أنا متعودة أكون مع راجل لازم يكون عنده فكر، يمكن وسط الزحمة نسيت أتجوز، ومش عايزة أتجوز لمجرد الجواز".
وردا على سؤال عن سبب طلاقها، قالت سلوى خطاب: "السبب كان خوف على العلاقة دي، مكناش عايزين نوصل مرحلة الكره وكنا بنحب بعض، وكل ما نقابل بعض في
نظرة
احترام". (لها)
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