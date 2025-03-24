فنانة مصرية تثير غضب الجماهير.. حرّضت على ضرب أطفال!

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أثارت الفنانة المصرية آية سماحة موجة من الجدل على ، بعد نشرها منشوراً غاضباً على حسابها في فيس بوك، هاجمت فيه طفلين قاما بضرب كلاب في أحد الشوارع، داعية إلى معاقبتهما بالضرب عقاباً على قسوتهما تجاه الحيوانات، الأمر الذي اعتبره كثيرون تحريضاً على العنف ضد .ونشرت آية سماحة صوراً للطفلين أثناء قيامهما بضرب الكلاب في أحد الكمبوندات الشهيرة، وأرفقتها بتعليق شديد اللهجة، قالت فيه: "هؤلاء أو الشياطين، قبل الإفطار نزلوا لضرب الكلاب كنوع من التسلية، هذه ليست تربية.. حسبي الله ونعم الوكيل فيهم وفي كل أب وأم لم يحسنوا تربية أبنائهم".وأضافت "يجب أن يتعرض هؤلاء للضرب ليعرفوا مدى الألم الذي يسببونه للحيوانات.. انشروا صورهم ليعرفهم الجميع ويعاقبوهم بالضرب".وفور نشرها لهذا المنشور، تعرضت آية سماحة لانتقادات واسعة من متابعيها، الذين استنكروا تناقضها في عن حقوق الحيوانات، بينما تحرض على العنف ضد .وعلق أحد المتابعين قائلًا: "هل حقاً تدعين لضرب لمجرد خطأ ارتكبوه؟ أين الفرق بينك وبينهم الآن؟"، لكن رد الفنانة كان أكثر حدة، إذ كتبت "أنت وأمثالك هم سبب تراجعنا". كما هاجمها متابع آخر بسبب أسلوبها العنيف في مناقشة ، فردت عليه قائلة: "أمثالك يجب أن يُبادوا لنعيش في مجتمع متحضر خالٍ من الوحشية".وتواصل الجدل بعد أن طالبها أحد المعلقين بالهدوء وعدم وصف بـ"الشياطين"، فردت عليه بسخرية قائلة: "يبدو أنك أيضاً تحتاج إلى الضرب".