فنانة مصرية تثير غضب الجماهير.. حرّضت على ضرب أطفال!

أثارت الفنانة المصرية آية سماحة موجة من الجدل على مواقع التواصل الاجتماعي
، بعد نشرها منشوراً غاضباً على حسابها في فيس بوك، هاجمت فيه طفلين قاما بضرب كلاب في أحد الشوارع، داعية إلى معاقبتهما بالضرب عقاباً على قسوتهما تجاه الحيوانات، الأمر الذي اعتبره كثيرون تحريضاً على العنف ضد الأطفال
.
ونشرت آية سماحة صوراً للطفلين أثناء قيامهما بضرب الكلاب في أحد الكمبوندات الشهيرة، وأرفقتها بتعليق شديد اللهجة، قالت فيه: "هؤلاء الأطفال
أو الشياطين، قبل الإفطار نزلوا لضرب الكلاب كنوع من التسلية، هذه ليست تربية.. حسبي الله ونعم الوكيل فيهم وفي كل أب وأم لم يحسنوا تربية أبنائهم".
وأضافت "يجب أن يتعرض هؤلاء الأطفال
للضرب ليعرفوا مدى الألم الذي يسببونه للحيوانات.. انشروا صورهم ليعرفهم الجميع ويعاقبوهم بالضرب".
وفور نشرها لهذا المنشور، تعرضت آية سماحة لانتقادات واسعة من متابعيها، الذين استنكروا تناقضها في الدفاع
عن حقوق الحيوانات، بينما تحرض على العنف ضد الأطفال
.
وعلق أحد المتابعين قائلًا: "هل حقاً تدعين لضرب الأطفال
لمجرد خطأ ارتكبوه؟ أين الفرق بينك وبينهم الآن؟"، لكن رد الفنانة كان أكثر حدة، إذ كتبت "أنت وأمثالك هم سبب تراجعنا". كما هاجمها متابع آخر بسبب أسلوبها العنيف في مناقشة القضايا
، فردت عليه قائلة: "أمثالك يجب أن يُبادوا لنعيش في مجتمع متحضر خالٍ من الوحشية".
وتواصل الجدل بعد أن طالبها أحد المعلقين بالهدوء وعدم وصف الأطفال
بـ"الشياطين"، فردت عليه بسخرية قائلة: "يبدو أنك أيضاً تحتاج إلى الضرب".