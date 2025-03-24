15
o
بيروت
16
o
طرابلس
14
o
صور
17
o
جبيل
15
o
صيدا
17
o
جونية
11
o
النبطية
11
o
زحلة
11
o
بعلبك
5
o
بشري
14
o
بيت الدين
13
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
المرأة
"حمل" نور علي من ممثل شهير يثير الجدل.. فما القصة؟
Lebanon 24
24-03-2025
|
15:00
A-
A+
photos
0
A+
A-
يشهد
مسلسل "البطل" تصاعدًا دراميًا في الحلقة الـ 24 مع قرار "مروان" (خالد شباط) مغادرة
سوريا
بشكل غير شرعي إلى
لبنان
، تاركًا "مريم" (نور علي) خلفه، لكن حياته تنتهي فجأة بعد تجنيده إجباريًا، ما يترك "مريم" في صدمة بعد
اكتشاف
حملها.
Advertisement
وحصدت
النجمة
نور علي إشادات واسعة من الجمهور لأدائها العاطفي، كما نال خالد شباط الثناء على تجسيده المميز لشخصية "مروان".
مع اقتراب المسلسل من نهايته، يتساءل المشاهدون عن
مصير
"مريم" بعد وفاة "مروان"، ورد فعل والدها "الأستاذ يوسف" (بسام كوسا) وشقيقها "مجد" (وسام رضا). كما يترقب الجمهور دور "فرج الدشت" (محمود نصر) وما إذا كان سيتزوج "مريم" خوفًا من الفضيحة، بالإضافة إلى الغموض حول سبب سجن "الأستاذ يوسف"، وسط تكهنات بنهاية مأساوية له. (فوشيا)
مواضيع ذات صلة
نجم شهير يُثير الجدل: كنت أتمنى أن أعمل "صانع أحذية"
Lebanon 24
نجم شهير يُثير الجدل: كنت أتمنى أن أعمل "صانع أحذية"
25/03/2025 01:01:03
25/03/2025 01:01:03
Lebanon 24
Lebanon 24
بعد انتقاداته للادارة السورية الجديدة.. ممثل سوري شهير يُثير الجدل بمنشور جديد (صورة)
Lebanon 24
بعد انتقاداته للادارة السورية الجديدة.. ممثل سوري شهير يُثير الجدل بمنشور جديد (صورة)
25/03/2025 01:01:03
25/03/2025 01:01:03
Lebanon 24
Lebanon 24
"شي بيلعي النفس".. الممثل السوري الشهير يواصل مهاجمة أحمد الشرع وما قام به يُثير الجدل (صورة)
Lebanon 24
"شي بيلعي النفس".. الممثل السوري الشهير يواصل مهاجمة أحمد الشرع وما قام به يُثير الجدل (صورة)
25/03/2025 01:01:03
25/03/2025 01:01:03
Lebanon 24
Lebanon 24
ترامب يثير الجدل مجددًا: الروس يفاوضون من "موقع قوة"
Lebanon 24
ترامب يثير الجدل مجددًا: الروس يفاوضون من "موقع قوة"
25/03/2025 01:01:03
25/03/2025 01:01:03
Lebanon 24
Lebanon 24
تابع
قد يعجبك أيضاً
أمينة خليل تنهار بعد التحرّش بنجلها!
Lebanon 24
أمينة خليل تنهار بعد التحرّش بنجلها!
17:00 | 2025-03-24
24/03/2025 05:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
بالصور.. ليال الاختيار تعايد والدتها
Lebanon 24
بالصور.. ليال الاختيار تعايد والدتها
11:50 | 2025-03-24
24/03/2025 11:50:00
Lebanon 24
Lebanon 24
"عضت حارس أمن وأهانته".. تجريد ملكة جمال من لقبها! (صورة)
Lebanon 24
"عضت حارس أمن وأهانته".. تجريد ملكة جمال من لقبها! (صورة)
10:19 | 2025-03-24
24/03/2025 10:19:09
Lebanon 24
Lebanon 24
فنانة مصرية تثير غضب الجماهير.. حرّضت على ضرب أطفال!
Lebanon 24
فنانة مصرية تثير غضب الجماهير.. حرّضت على ضرب أطفال!
07:37 | 2025-03-24
24/03/2025 07:37:21
Lebanon 24
Lebanon 24
"كل الستات بقوا شبه بعض".. سلوى خطاب تتحدث عن الزواج وهذا رأيها في عمليات التجميل (فيديو)
Lebanon 24
"كل الستات بقوا شبه بعض".. سلوى خطاب تتحدث عن الزواج وهذا رأيها في عمليات التجميل (فيديو)
05:21 | 2025-03-24
24/03/2025 05:21:49
Lebanon 24
Lebanon 24
الأكثر قراءة
كانتا تغنيان بانسجام تام.. شاهدوا ماذا فعلت منى واصف مع سلاف فواخرجي (فيديو)
Lebanon 24
كانتا تغنيان بانسجام تام.. شاهدوا ماذا فعلت منى واصف مع سلاف فواخرجي (فيديو)
03:53 | 2025-03-24
24/03/2025 03:53:14
Lebanon 24
Lebanon 24
حماية أمنية رسمية بطلب من "الفنان"
Lebanon 24
حماية أمنية رسمية بطلب من "الفنان"
02:30 | 2025-03-24
24/03/2025 02:30:00
Lebanon 24
Lebanon 24
بين جيسيكا عازار ونبيلة عواد.. من الأفضل بالنسبة لديانا فاخوري؟ شاهدوا ماذا قالت (فيديو)
Lebanon 24
بين جيسيكا عازار ونبيلة عواد.. من الأفضل بالنسبة لديانا فاخوري؟ شاهدوا ماذا قالت (فيديو)
04:33 | 2025-03-24
24/03/2025 04:33:00
Lebanon 24
Lebanon 24
نادين نسيب نجيم بـ "لوك" جديد.. شاهدوا كيف بدت (فيديو)
Lebanon 24
نادين نسيب نجيم بـ "لوك" جديد.. شاهدوا كيف بدت (فيديو)
01:28 | 2025-03-24
24/03/2025 01:28:46
Lebanon 24
Lebanon 24
عملية أمنية في الحمرا.. من أوقفت "المعلومات"؟
Lebanon 24
عملية أمنية في الحمرا.. من أوقفت "المعلومات"؟
13:13 | 2025-03-24
24/03/2025 01:13:07
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في المرأة
17:00 | 2025-03-24
أمينة خليل تنهار بعد التحرّش بنجلها!
11:50 | 2025-03-24
بالصور.. ليال الاختيار تعايد والدتها
10:19 | 2025-03-24
"عضت حارس أمن وأهانته".. تجريد ملكة جمال من لقبها! (صورة)
07:37 | 2025-03-24
فنانة مصرية تثير غضب الجماهير.. حرّضت على ضرب أطفال!
05:21 | 2025-03-24
"كل الستات بقوا شبه بعض".. سلوى خطاب تتحدث عن الزواج وهذا رأيها في عمليات التجميل (فيديو)
03:32 | 2025-03-24
تارا عماد تتحدث عن علاقتها بوالدها "ملوش دور في حياتي"
فيديو
على طريقة الأفلام.. بريطاني يحوّل زميله لأشلاء (فيديو وصور)
Lebanon 24
على طريقة الأفلام.. بريطاني يحوّل زميله لأشلاء (فيديو وصور)
15:00 | 2025-03-22
25/03/2025 01:01:03
Lebanon 24
Lebanon 24
بعد انتشار أخبار زواجه.. هكذا رد أحمد العوضي (فيديو)
Lebanon 24
بعد انتشار أخبار زواجه.. هكذا رد أحمد العوضي (فيديو)
15:00 | 2025-03-22
25/03/2025 01:01:03
Lebanon 24
Lebanon 24
"حسبي الله ونعم الوكيل".. هل انفصل أحمد السقا عن زوجته؟ (فيديو)
Lebanon 24
"حسبي الله ونعم الوكيل".. هل انفصل أحمد السقا عن زوجته؟ (فيديو)
05:47 | 2025-03-22
25/03/2025 01:01:03
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24