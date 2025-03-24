"حمل" نور علي من ممثل شهير يثير الجدل.. فما القصة؟

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مسلسل "البطل" تصاعدًا دراميًا في الحلقة الـ 24 مع قرار "مروان" (خالد شباط) مغادرة بشكل غير شرعي إلى ، تاركًا "مريم" (نور علي) خلفه، لكن حياته تنتهي فجأة بعد تجنيده إجباريًا، ما يترك "مريم" في صدمة بعد حملها.وحصدت نور علي إشادات واسعة من الجمهور لأدائها العاطفي، كما نال خالد شباط الثناء على تجسيده المميز لشخصية "مروان".مع اقتراب المسلسل من نهايته، يتساءل المشاهدون عن "مريم" بعد وفاة "مروان"، ورد فعل والدها "الأستاذ يوسف" (بسام كوسا) وشقيقها "مجد" (وسام رضا). كما يترقب الجمهور دور "فرج الدشت" (محمود نصر) وما إذا كان سيتزوج "مريم" خوفًا من الفضيحة، بالإضافة إلى الغموض حول سبب سجن "الأستاذ يوسف"، وسط تكهنات بنهاية مأساوية له. (فوشيا)