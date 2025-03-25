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المرأة

بدرية طلبة تشنّ هجوماً عنيفاً على مسلسلات رمضانية

Lebanon 24
25-03-2025 | 03:56
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شنّت الفنانة بدرية طلبة هجوماً عنيفاً على بعض المسلسلات التي تُعرض خلال الموسم الرمضاني الحالي، والتي ترى أن مستواها الفني متدنٍ للغاية، وتبدو كأنها صُوّرت بإمكانيات متواضعة جداً.
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وقالت بدرية عبر حسابها الخاص في "فيسبوك": "فيه مسلسلات محدّش يعرف عنها حاجة ولا حد بيجيب سيرتها لتدني مستواها الفني، تحس إنها اتكلفت تلاتة تعريفة واتصورت بكاميرا تليفون موديل قديم، وتلاقي فيها حاجات غريبة".

كما سخرت من أحد الممثلين، مشيرةً الى أنه كان يرتدي "باروكة" غير ملائمة تماماً، ووصفته بالقول: "شكله لابسها علشان تمنع عنه الشمس والمطر، موديل قديم قوي، وهو لو طلع من غير باروكة مش حيفرق مع الناس، محدّش يعرفه أصلاً".

وأضافت بدرية أن منتج العمل نفسه بدا نادماً على الاستثمار في هذا المسلسل، حيث قالت إنه تعرض للخداع من هذا الفنان.

واختتمت بدرية طلبة تعليقها بلهجة ساخرة، متمنيةً أن تختفي مثل هذه الأعمال من الساحة الفنية. (لها)
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