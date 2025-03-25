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المرأة

"ليه تجيبوا لنفسكن الكلام".. تعليق غريب من سمية الخشاب على تزيّن الرجل بالحلق

Lebanon 24
25-03-2025 | 05:40
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علّقت الفنانة سمية الخشاب على ارتداء بعض الفنانين الرجال الحلق خلال الفترة الأخيرة، مؤكدةً رفضها التام لهذا الأمر، ومشددةً على أن الرجل يجب أن يتحلّى بصفات الرجولة في الشكل والمضمون.

وقالت سمية خلال إحدى الندوات الصحافية: "مابحبش الراجل اللي بيلبس حلق، والراجل لازم يبقى راجل بمعنى الكلمة شكلاً ومضموناً، وهل أنت خرمولك ودانك وأنت صغير يا حبيبي!؟ تلبس حلق ليه، وليه تجيبوا لنفسكوا الكلام!".
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وتحدثت سمية خلال الندوة عن جديد أعمالها الفنية بعد مشاركتها في الموسم الرمضاني الحالي بمسلسل "أم 44"، الذي يضم عدداً من فناني الخليج... فقالت: "أحضّر لأعمال جديدة في الغناء سواء خليجية أو مصرية، والقادم لي كله خير ومذهل، وأتمنى لجمهوري المزيد من السعادة وراحة البال".

وعن رأيها في ربط الجمهور لدورها في مسلسل "ريا وسكينة" بشخصيتها في مسلسل "أم 44"، أشارت الى أن العمل حتى الآن يُباع على كل المنصات، وأنها سعيدة بربط الجمهور بين دورها في مسلسل "أم 44" وشخصيتها في مسلسل "ريا وسكينة"، بالقول: "الجمهور ربط بين الشخصيتين من حيث شكل النقاب ولون العين لأني كنت بنفس اللوك في "ريا وسكينة"".

وأضافت: التشابه بين "أم 44" و"ريا وسكينة" بشرى خير لأنه من الأعمال اللي باعتبرها وش الخير عليّ، ولم أنجح مثل نجاحي في "ريا وسكينة"، والعمل الى الآن يُباع على جميع المنصات والجمهور لديه حق في رؤية التشابه".

ويشارك في بطولة مسلسل "أم 44" كلٌ من: سمية الخشاب، ميس كمر، هدى الخطيب، جومانا مراد، إيمان الحسيني، ليلى عبدالله، فاطمة الصفي، لولوة الملا، عبير أحمد...، وهو من تأليف هبة مشاري حمادة وإخراج المثنى صبح. (لها)
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