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المرأة

"سامحته ولكن لا أريد علاقة معه".. فنانة تثير الجدل بما قالته عن علاقتها السيئة بوالدها (فيديو)

Lebanon 24
25-03-2025 | 11:44
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في لقاء لها ببرنامج After ABtalks الذي يقدمه الإعلامي الإماراتي أنس بوخش عبر "يوتيوب"، تحدثت الفنانة تارا عماد عن علاقتها بوالدها للمرة الأولى، موضحة أنه ليس له دور كبير في حياتها وأنها ليست على تواصل معه.
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وأشارت إلى أنها قررت مسامحته لنفسها فقط، مؤكدة أنها لا تشعر بالغضب أو الحزن تجاهه، لكنها لا ترغب في بناء علاقة معه. كما أكدت أن آخر تواصل بينها وبين والدها كان عندما كانت في سن 23 عامًا. وفي الختام، تحدثت عن مشاعرها تجاه وفاة والدها وقالت إنها قد تحضر مراسم العزاء ولكنها لا تشعر بأنها ستكون متأثرة بشكل كبير. (لها)
 
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