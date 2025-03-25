"سامحته ولكن لا أريد علاقة معه".. فنانة تثير الجدل بما قالته عن علاقتها السيئة بوالدها (فيديو)

في لقاء لها ببرنامج After ABtalks الذي يقدمه الإعلامي أنس بوخش عبر "يوتيوب"، الفنانة عماد عن علاقتها بوالدها للمرة الأولى، موضحة أنه ليس له دور كبير في حياتها وأنها ليست على تواصل معه.

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وأشارت إلى أنها قررت مسامحته لنفسها فقط، مؤكدة أنها لا تشعر بالغضب أو الحزن تجاهه، لكنها لا ترغب في بناء معه. كما أكدت أن آخر تواصل وبين والدها كان عندما كانت في سن 23 عامًا. وفي الختام، عن مشاعرها تجاه وفاة والدها وقالت إنها قد تحضر مراسم العزاء ولكنها لا تشعر بأنها ستكون متأثرة بشكل كبير. (لها)