Advertisement

المرأة

فنانة شابة تكشف أسرار طفولتها: واجهت التحرّش

Lebanon 24
25-03-2025 | 15:00
A-
A+
Doc-P-1338392-638785222835787009.jpg
Doc-P-1338392-638785222835787009.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
حلّت الفنانة آية سماحة ضيفةً على برنامج "أسرار" الذي تقدّمه المذيعة أميرة بدر عبر قناة "النهار"، حيث تحدثت عن العديد من تفاصيل حياتها الشخصية وطفولتها، كاشفة عن علاقتها بوالدها بعد انفصاله عن والدتها. وقد فجرت سماحة مفاجأة عن تعرضها للتحرش في طفولتها، مؤكدةً أنها واجهت هذا الموقف بشجاعة بمساعدة والدتها.
Advertisement

وتحدثت آية عن تأثير تحمّل المسؤولية منذ الصغر على شخصية الفتاة، موضحةً أن العمل المبكر يعلّم الفتاة تقدير قيمة المال والاستقلالية. كما أكدت أنها تعرضت للعديد من المواقف غير اللائقة لكنها تعلمت كيف تضع حدًا لأي شخص يتجاوز الحدود.

كما شاركت آية تفاصيل عن علاقتها بوالدها الراحل، حيث أكدت أنه كان يمثل لها الأمان، وكان معروفًا في المنطقة، مشيرةً إلى أنها تفهمت أسلوبه في التربية أكثر بعد وفاته. وأكدت أنها كانت تعتبر حب والدها تحكمًا زائدًا، لكن مع مرور الوقت أدركت أن هذا كان تعبيرًا عن حبه وحمايته لها. (لها)
مواضيع ذات صلة
فنانة شابة أثارت جدلاً كبيراً.. شاهدوا كيف خاطبت بغضب فرداً من فرقتها الموسيقيّة
lebanon 24
26/03/2025 02:15:42 Lebanon 24 Lebanon 24
ترقد على سرير المستشفى.. فنانة شابة تتعرّض لوعكة صحية وهذا وضعها (صور)
lebanon 24
26/03/2025 02:15:42 Lebanon 24 Lebanon 24
تفاصيل تكشف للمرة الاولى.. هذا ما حصل في واقعة تحرش شاب بالفنانة إنتصار
lebanon 24
26/03/2025 02:15:42 Lebanon 24 Lebanon 24
أمينة خليل تنهار بعد التحرّش بنجلها!
lebanon 24
26/03/2025 02:15:42 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
lebanon 24
17:00 | 2025-03-25 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
11:44 | 2025-03-25 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
10:14 | 2025-03-25 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
06:50 | 2025-03-25 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
05:40 | 2025-03-25 Lebanon 24 Lebanon 24
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في المرأة Lebanon 24
17:00 | 2025-03-25
11:44 | 2025-03-25
10:14 | 2025-03-25
06:50 | 2025-03-25
05:40 | 2025-03-25
03:56 | 2025-03-25
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24