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المرأة
فنانة شابة تكشف أسرار طفولتها: واجهت التحرّش
Lebanon 24
25-03-2025
|
15:00
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حلّت الفنانة آية سماحة ضيفةً على برنامج "أسرار" الذي تقدّمه المذيعة
أميرة
بدر عبر قناة "النهار"، حيث
تحدثت
عن
العديد
من تفاصيل حياتها الشخصية وطفولتها، كاشفة عن علاقتها بوالدها بعد انفصاله عن والدتها. وقد فجرت سماحة مفاجأة عن تعرضها للتحرش في طفولتها، مؤكدةً أنها واجهت هذا
الموقف
بشجاعة بمساعدة والدتها.
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وتحدثت آية عن تأثير تحمّل المسؤولية منذ الصغر على شخصية الفتاة، موضحةً أن العمل المبكر يعلّم الفتاة تقدير قيمة المال والاستقلالية. كما أكدت أنها تعرضت للعديد من المواقف غير اللائقة لكنها تعلمت كيف تضع حدًا لأي شخص يتجاوز الحدود.
كما شاركت آية تفاصيل عن علاقتها بوالدها الراحل، حيث أكدت أنه كان يمثل لها الأمان، وكان معروفًا في
المنطقة
، مشيرةً إلى أنها تفهمت أسلوبه في التربية أكثر بعد وفاته. وأكدت أنها كانت تعتبر حب والدها تحكمًا زائدًا، لكن مع مرور الوقت أدركت أن هذا كان تعبيرًا عن حبه وحمايته لها. (لها)
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