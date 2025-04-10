استبعاد فنانة من نقابة الفنانين السوريين.. من هي؟

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أعلنت نقابة الفنانيين السوريين، عن قائمة جديدة لمجلس نقابتها، استبعدت منها الممثلة أمل حويجة دون أن توضح دوافع القرار.ونشرت النقابة تهنئة لنقيب الفنانين السوريين، مازن الناطور، ومجلس النقابة، خلا من اسم حويجة وشهد إضافة اسمين جديدين هما: علي القاسم، وجهاد عازر.وكانت حويجة بين أعضاء مجلس النقابة الذين صدر قرار رسمي بتعيينه في الـ25 من آذار الماضي، وحمل رئيس الحكومة المؤقتة السابق، محمد البشير.وعرفت حويجة على نطاق واسع من خلال دبلجتها لشخصيات كرتونية في أفلام ومسلسلات ، وبينها "ماوكلي" و "الكابتن ماجد".كما أن حويجة ممثلة مسرح وتلفزيون لها عدد كبير من الأعمال، ولا سيما المسرحيات التي تحمل إجازة متخصصة في الفنون المسرحية.وأصبحت إدارة نقابة الفنانين السوريين محل جدل في الوسط الفني بعد عودة عدد كبير من الفنانين السوريين المعارضين للنظام السابق، إلى البلاد، في الأشهر القليلة الماضية وانتقاد عدد منهم، مثل: النقيب السابق محسن غازي ومجلس النقابة، والمطالبة بعزلهم وإجراء انتخابات جديدة. (ارم نيوز)