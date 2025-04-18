فنانة مصرية تُدافع عن محمد رمضان: "النجوم في لبنان بيغلطوا ومع ذلك الناس بتمجد فيهم"

في ظل الانتقادات التي طالت الفنان بسبب ملابسه الجريئة في حفله الأخير بالولايات المتحدة، دافعت الفنانة عنه وأكدت أن اختيارات الأزياء في العروض الغنائية الكبرى تندرج تحت مفهوم الـ"Show"، ولا تعكس بالضرورة مسؤولية شخصية.

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وأعربت عن انزعاجها من الهجوم المستمر ، قائلة: "إحنا واقفين على الواحدة، النجوم في بيغلطوا ومع ذلك الناس بتمجد فيهم، لكن إحنا دايمًا بندور إزاي نضايق النجم أو نكسره".

أشارت صدقي إلى أن حفل محمد في حقق نجاحًا كبيرًا، فقد بيعت التذاكر بالكامل، وشهد حضورا جماهيريا من مختلف ؛ واعتبرت أن هذه النجاحات جديرة بالاحتفاء، بدلًا من على تفاصيل سطحية مثل الملابس.