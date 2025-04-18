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المرأة

فنانة مصرية تُدافع عن محمد رمضان: "النجوم في لبنان بيغلطوا ومع ذلك الناس بتمجد فيهم"

Lebanon 24
18-04-2025 | 01:24
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في ظل الانتقادات التي طالت الفنان محمد رمضان بسبب ملابسه الجريئة في حفله الأخير بالولايات المتحدة، دافعت الفنانة هالة صدقي عنه وأكدت أن اختيارات الأزياء في العروض الغنائية الكبرى تندرج تحت مفهوم الـ"Show"، ولا تعكس بالضرورة مسؤولية شخصية.
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وأعربت صدقي عن انزعاجها من الهجوم المستمر على رمضان، قائلة: "إحنا واقفين على الواحدة، النجوم في لبنان بيغلطوا ومع ذلك الناس بتمجد فيهم، لكن إحنا دايمًا بندور إزاي نضايق النجم أو نكسره". 
 
أشارت صدقي إلى أن حفل محمد رمضان في أمريكا حقق نجاحًا كبيرًا، فقد بيعت التذاكر بالكامل، وشهد حضورا جماهيريا من مختلف الدول العربية؛ واعتبرت أن هذه النجاحات جديرة بالاحتفاء، بدلًا من التركيز على تفاصيل سطحية مثل الملابس. 
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