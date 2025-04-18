رسالة دعم جديدة من أصالة لابنتها شام الذهبي

نشرت الفنانة عبر حسابها الرسمي على "إنستغرام" مجموعة من الصور لابنتها وجهت لها من خلالها رسالة دعم قوية، عقب أزمة مركزها الطبي في مصر.



وكتبت أصالة في رسالتها: "كتير مرّينا أنا والولاد بامتحانات صعبة وأيام أصعب وبكلّ مرّة ما كان شكّ بعدل رب العالمين وكانت حياتي من بداياتي لليوم عبارة عنّ جملة بتقول: (الناس الأشرار قلال بس بيوجعوا ولازم دائمًا مهما كترت الجروح والصدمات نقارنهم بالكتار ونتذكرهم لنعرف إنهم مهما كتروا قلال) ونحنا اليوم بامتحان من هالامتحانات وبيمرّ ورح يمرّ".

أضافت: "شام هي النّور اللي مضوّي حياة آلاف ، وأنا منهم… بنتي الملاك رح تبقى وما رح يوجعها من وقته الوجع. ودواها نحنا أهلها اللي كان إلنا تكون شام منّا وفينا. شام حبيبة الحياة وأهلها طاقة والتهذيب والعطاء عم تمرق من شارع ضيّق بهالحياة اللي فيها مضواية بأهل أنتوا منهم يا طيبين يا أهلنا وأصحابنا وناسنا".



تابعت: "هالشارع مهما ضاق رح يخلص ورح تطلع منه من غير ما تشوف وراها أو حتّى تتذكّر شو كان هالمرور صعب وما في مرور إلا وبتصادفه عثرات والعثرات بتكبر وبتكتر لمّا هالمرور من رحلة هالحياة مو عادي ونجاح شام مو عادي ومرورها بهالحياة أكيد حيصادفه عثرات وأكيد حيكون فيه صعوبة حتّى بتحقيق ".



وختمت أصالة رسالتها قائلة: "كلّ القلوب يا الحلوات معك وبتدعمك وقلبي قبل إيدي وروحي ملكك وتحت أمرك وبدعي لك وبتوسّل ربّي برحمته يحتويكِ.. وبتصير أشياء بتكون عكس شو توقعنا وبتصدمنا لتقوّينا وترجعنا وأقوى وأحنّ وأهدى وشامي الحلوة حلوة وهادية وإنسانة وكلّ طاقات والفرج رح تتهيّأ لها والله مع المخلصين". (لها)