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المرأة

رسالة دعم جديدة من أصالة لابنتها شام الذهبي

Lebanon 24
18-04-2025 | 03:23
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نشرت الفنانة أصالة عبر حسابها الرسمي على "إنستغرام" مجموعة من الصور لابنتها شام الذهبي وجهت لها من خلالها رسالة دعم قوية، عقب أزمة إغلاق مركزها الطبي في مصر.

وكتبت أصالة في رسالتها: "كتير مرّينا أنا والولاد بامتحانات صعبة وأيام أصعب وبكلّ مرّة ما كان عندي شكّ بعدل رب العالمين وكانت حياتي من بداياتي لليوم عبارة عنّ جملة بتقول: (الناس الأشرار قلال بس بيوجعوا ولازم دائمًا مهما كترت الجروح والصدمات نقارنهم بالكتار ونتذكرهم لنعرف إنهم مهما كتروا قلال) ونحنا اليوم بامتحان من هالامتحانات وبيمرّ ورح يمرّ".
 
أضافت: "شام هي النّور اللي مضوّي حياة آلاف البشر، وأنا منهم… بنتي الملاك رح تبقى ملاك وما رح يوجعها أكتر من وقته الوجع. ودواها نحنا أهلها اللي كان إلنا سعادة تكون شام منّا وفينا. شام حبيبة الحياة وأهلها طاقة العلم والتهذيب والعطاء عم تمرق من شارع ضيّق بهالحياة اللي فيها شوارع مضواية بأهل أنتوا منهم يا طيبين يا أهلنا وأصحابنا وناسنا".

تابعت: "هالشارع مهما ضاق رح يخلص ورح تطلع منه من غير ما تشوف وراها أو حتّى تتذكّر شو كان هالمرور صعب وما في مرور إلا وبتصادفه عثرات والعثرات بتكبر وبتكتر لمّا هالمرور من رحلة هالحياة بيكون مو عادي ونجاح شام مو عادي ومرورها بهالحياة أكيد حيصادفه عثرات وأكيد حيكون فيه صعوبة حتّى بتحقيق السهل".

وختمت أصالة رسالتها قائلة: "كلّ القلوب الحلوة يا حلوة الحلوات معك وبتدعمك وقلبي قبل إيدي وروحي ملكك وتحت أمرك وبدعي لك وبتوسّل ربّي برحمته يحتويكِ.. وبتصير أشياء بتكون عكس شو توقعنا وبتصدمنا لتقوّينا وترجعنا أحلى وأقوى وأحنّ وأهدى وشامي الحلوة حلوة وهادية وإنسانة وكلّ طاقات الفرح والفرج رح تتهيّأ لها والله مع المخلصين". (لها)
 
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