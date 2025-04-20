هدى المفتي تكشف تفاصيل تحضيراتها لشخصية الكوافيرة

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خلال لقائها مع الإعلامي ، في برنامجه يحدث في مصر، الذي يقدمه على قناة mbc مصر، تحدثت الفنانة هدى ، عن تحضيراتها لشخصية الكوافيرة التي جسدتها في مسلسل "80 باكو"، الذي عُرض في السباق الرمضاني الماضي، وحقق نجاحًا كبيرًا منذ بداية عرضه.قالت هدى: "الكوافير جزء لا يتجزأ من حياة أي بنت وكان نفسي أعمل عمل عنه، وكلمت مدير أعمالي إني عايزة أكتب عمل عن الكوافير ووصلني بالكاتبة وعملنا الفكرة".تابعت: "بحب أشتغل مع المخرج ، والمخرجين الهاديين أكتر ناس طلعوا مني شغل حلو، وأنا شخص بيركز أوي في التفاصيل وبحفظها في دماغي، ولو قعدت مع حد فترة بتكلم وبعمل حركات زيه لا إراديًا".أضافت: "عملنا معايشة في كوافير، والمخرجة عملت معايشة في كل تفاصيل المسلسل، وكنت مرتاحة وحبيت لوكيشن الكوافير".كما أعربت هدى المفتي، عن امتنانها لمنتج المسلسل، قائلة: " أبو بيراهن على نجاح حتى الجداد ودي حاجة قليلة جدًا دلوقتي إن منتج يكون واثق في فنان لسة صغير وبيغامر معاه بفلوسه".مسلسل "80 باكو" هدى المفتي، ، رحمة أحمد، سامي، محمد لطفي، مختار وشارك في العمل العديد من ضيوف منهم العيلي، سماح ، عامر، ، عفاف رشاد، وآخرين.ودارت الأحداث حول مصففة الشعر الموهوبة (بوسي) والتي تمر بضائقة مالية ويتوجب عليها توفير مبلغ 80 ألف جنيه لإتمام زواجها، حينها تقرر صاحبة الصالون مساعدتها لتعمل مصففة خاصة تزور العميلات في منازلهن، حيث تنفتح على عالم آخر لم تشهده من قبل، بينما خطيبها مساعدتها على إكمال المبلغ المطلوب.