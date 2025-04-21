21
o
بيروت
22
o
طرابلس
21
o
صور
22
o
جبيل
21
o
صيدا
22
o
جونية
22
o
النبطية
25
o
زحلة
25
o
بعلبك
20
o
بشري
20
o
بيت الدين
19
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
بلديات 2025
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
بلديات 2025
متفرقات
صحة
رياضة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
المرأة
الشيخة مهرة تشارك بوست باسم "Xtianna".. والجمهور يتكهن
Lebanon 24
21-04-2025
|
00:31
A-
A+
photos
0
A+
A-
عودة لافتة لـ
الشيخة
مهرة
بنت
محمد بن راشد آل مكتوم
تعود إلى
السوشيال ميديا
للتفاعل من جديد مع متابعيها.
Advertisement
ونشرت الشيخة مهرة خلال الساعات الماضية بوست جديد عبر إنستغرام، لكن أكثر ما لفت المتابعين هو
تغيير
اسم الحساب إلى “Xtianna”، ما فتح باب التكهنات حول دلالة هذا الاسم، وسط تفاعل واسع من جمهورها.
البعض رجّح أن يكون “Xtianna” هو اسمها الحقيقي، في حين ذهب آخرون إلى أنه ربما يمهّد لإطلاق مشروع جديد، سواء في مجال الموضة أو العطور. وحتى اللحظة، لم يصدر أي تأكيد رسمي من طرفها حول معنى أو سبب هذا
التغيير
.
وكانت الشيخة مهرة قد شاركت مؤخراً عدد من الصور جمعتها مع ابنتها ووالدتها.
في أيلول الماضي،
من بعد
مرور أشهر على ولادتها، كشفت مهرة عن إطلاق أول علامة تجارية خاصة بها في عالم العطور تحت اسم "Mahra M1". وجاء العطر في عبوة فاخرة باللون الأسود، تحمل اسمه وشعار
العلامة
المميز، الذي يجمع بين حرف "م" بالعربية والإنجليزية، في إشارة إلى اسمها. (et بالعربي)
مواضيع ذات صلة
ماهر ميقاتي يشارك بـ"احتفال السرايا" في "يوم التوحد العالمي"
Lebanon 24
ماهر ميقاتي يشارك بـ"احتفال السرايا" في "يوم التوحد العالمي"
21/04/2025 14:14:16
21/04/2025 14:14:16
Lebanon 24
Lebanon 24
آمال ماهر تتألق بحفل "ليلة دايم السيف" في السعودية
Lebanon 24
آمال ماهر تتألق بحفل "ليلة دايم السيف" في السعودية
21/04/2025 14:14:16
21/04/2025 14:14:16
Lebanon 24
Lebanon 24
أميمة الخليل تُطلق أغنيتها المصوّرة "نتفة عتم" للشاعر ماهر يمّين
Lebanon 24
أميمة الخليل تُطلق أغنيتها المصوّرة "نتفة عتم" للشاعر ماهر يمّين
21/04/2025 14:14:16
21/04/2025 14:14:16
Lebanon 24
Lebanon 24
50 شركة روسية تشارك في معرض "جيتكس إفريقيا" في مراكش
Lebanon 24
50 شركة روسية تشارك في معرض "جيتكس إفريقيا" في مراكش
21/04/2025 14:14:16
21/04/2025 14:14:16
Lebanon 24
Lebanon 24
تابع
قد يعجبك أيضاً
تزوجت للمرة الثانية من رجل أعمال أردني.. ممثلة لبنانية تكشف عن حملها بمولودها الأول (صورة)
Lebanon 24
تزوجت للمرة الثانية من رجل أعمال أردني.. ممثلة لبنانية تكشف عن حملها بمولودها الأول (صورة)
03:39 | 2025-04-21
21/04/2025 03:39:47
Lebanon 24
Lebanon 24
من توقيع مصمم لبناني.. إطلالة أنيقة وراقية للسيدة الأولى نعمت عون في بكركي (صور)
Lebanon 24
من توقيع مصمم لبناني.. إطلالة أنيقة وراقية للسيدة الأولى نعمت عون في بكركي (صور)
01:30 | 2025-04-21
21/04/2025 01:30:50
Lebanon 24
Lebanon 24
أنجلينا جولي تُجدد دعمها لفلسطين عبر منشور من Doctors Without Borders
Lebanon 24
أنجلينا جولي تُجدد دعمها لفلسطين عبر منشور من Doctors Without Borders
23:00 | 2025-04-20
20/04/2025 11:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
ميشيل أوباما ترد على شائعة الطلاق بـ"خاتم"
Lebanon 24
ميشيل أوباما ترد على شائعة الطلاق بـ"خاتم"
13:25 | 2025-04-20
20/04/2025 01:25:46
Lebanon 24
Lebanon 24
هدى المفتي تكشف تفاصيل تحضيراتها لشخصية الكوافيرة
Lebanon 24
هدى المفتي تكشف تفاصيل تحضيراتها لشخصية الكوافيرة
12:19 | 2025-04-20
20/04/2025 12:19:54
Lebanon 24
Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة
قانون إصلاح المصارف ينصف صغار المودعين ويقلق كبارهم.. خبير يقرأ في إيجابياته وسلبياته
Lebanon 24
قانون إصلاح المصارف ينصف صغار المودعين ويقلق كبارهم.. خبير يقرأ في إيجابياته وسلبياته
09:29 | 2025-04-20
20/04/2025 09:29:02
Lebanon 24
Lebanon 24
من بينهم ملازم... هؤلاء هم شهداء الجيش الذين سقطوا في القصيبة - بريقع
Lebanon 24
من بينهم ملازم... هؤلاء هم شهداء الجيش الذين سقطوا في القصيبة - بريقع
07:42 | 2025-04-20
20/04/2025 07:42:04
Lebanon 24
Lebanon 24
"ما عندي حدا".. نادين نسيب نجيم تبكي بحرقة وتُثير قلق الجمهور (فيديو)
Lebanon 24
"ما عندي حدا".. نادين نسيب نجيم تبكي بحرقة وتُثير قلق الجمهور (فيديو)
23:15 | 2025-04-20
20/04/2025 11:15:00
Lebanon 24
Lebanon 24
يُعاني من 6 كسور ونزيف في الرئة.. فنان شهير يتعرّض لحادث مروع (صورة)
Lebanon 24
يُعاني من 6 كسور ونزيف في الرئة.. فنان شهير يتعرّض لحادث مروع (صورة)
02:33 | 2025-04-21
21/04/2025 02:33:21
Lebanon 24
Lebanon 24
تحذيرات تلوّح بضربة عسكرية… وحزب الله يرفع السقف
Lebanon 24
تحذيرات تلوّح بضربة عسكرية… وحزب الله يرفع السقف
10:30 | 2025-04-20
20/04/2025 10:30:00
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في المرأة
03:39 | 2025-04-21
تزوجت للمرة الثانية من رجل أعمال أردني.. ممثلة لبنانية تكشف عن حملها بمولودها الأول (صورة)
01:30 | 2025-04-21
من توقيع مصمم لبناني.. إطلالة أنيقة وراقية للسيدة الأولى نعمت عون في بكركي (صور)
23:00 | 2025-04-20
أنجلينا جولي تُجدد دعمها لفلسطين عبر منشور من Doctors Without Borders
13:25 | 2025-04-20
ميشيل أوباما ترد على شائعة الطلاق بـ"خاتم"
12:19 | 2025-04-20
هدى المفتي تكشف تفاصيل تحضيراتها لشخصية الكوافيرة
08:31 | 2025-04-20
كيف تحافظين على إنتاج الكولاجين مع التقدّم في السنّ؟
فيديو
ميقاتي: الحل للوضع في الجنوب بتشكيل لجنة أمنية قانونية لتثبيت اتفاق الهدنة ونقاط الحدود
Lebanon 24
ميقاتي: الحل للوضع في الجنوب بتشكيل لجنة أمنية قانونية لتثبيت اتفاق الهدنة ونقاط الحدود
01:00 | 2025-04-15
21/04/2025 14:14:16
Lebanon 24
Lebanon 24
نجا من الموت بأعجوبة.. إعلامي لبناني شهير يعترف بأنه كان سببًا في فقدان إنسانة حياتها (فيديو)
Lebanon 24
نجا من الموت بأعجوبة.. إعلامي لبناني شهير يعترف بأنه كان سببًا في فقدان إنسانة حياتها (فيديو)
04:17 | 2025-04-14
21/04/2025 14:14:16
Lebanon 24
Lebanon 24
جويس عقيقي تتمنى مُقابلة بشار الأسد لهذا السبب.. وهذا ما قالته عن ترك هشام حداد محطة الـ MTV (فيديو)
Lebanon 24
جويس عقيقي تتمنى مُقابلة بشار الأسد لهذا السبب.. وهذا ما قالته عن ترك هشام حداد محطة الـ MTV (فيديو)
01:42 | 2025-04-12
21/04/2025 14:14:16
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
بلديات 2025
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24