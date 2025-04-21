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المرأة

الشيخة مهرة تشارك بوست باسم "Xtianna".. والجمهور يتكهن

Lebanon 24
21-04-2025 | 00:31
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عودة لافتة لـ الشيخة مهرة بنت محمد بن راشد آل مكتوم تعود إلى السوشيال ميديا للتفاعل من جديد مع متابعيها.
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ونشرت الشيخة مهرة خلال الساعات الماضية بوست جديد عبر إنستغرام، لكن أكثر ما لفت المتابعين هو تغيير اسم الحساب إلى “Xtianna”، ما فتح باب التكهنات حول دلالة هذا الاسم، وسط تفاعل واسع من جمهورها.


البعض رجّح أن يكون “Xtianna” هو اسمها الحقيقي، في حين ذهب آخرون إلى أنه ربما يمهّد لإطلاق مشروع جديد، سواء في مجال الموضة أو العطور. وحتى اللحظة، لم يصدر أي تأكيد رسمي من طرفها حول معنى أو سبب هذا التغيير.


وكانت الشيخة مهرة قد شاركت مؤخراً عدد من الصور جمعتها مع ابنتها ووالدتها.

في أيلول الماضي، من بعد مرور أشهر على ولادتها، كشفت مهرة عن إطلاق أول علامة تجارية خاصة بها في عالم العطور تحت اسم "Mahra M1". وجاء العطر في عبوة فاخرة باللون الأسود، تحمل اسمه وشعار العلامة المميز، الذي يجمع بين حرف "م" بالعربية والإنجليزية، في إشارة إلى اسمها. (et بالعربي)
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