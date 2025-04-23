ستكون عروس 2025.. فنانة شهيرة تحتفل بزفافها الليلة (صور)

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وكانت ليلى وهشام قد احتفلا الأسبوع الماضي بعقد قرانهما في في قصر محمد علي بالمنيل في العاصمة ، بعد أكثر من عام على إعلان خطوبتهما. تحتفل الفنانة ليلى اليوم الأربعاء بزفافها من المنتج والفنان الشاب جمال، وذلك في أحد الأماكن الراقية المخصصة للأعراس، بحضور وعدد من الأصدقاء المقربين من داخل الوسط الفني وخارجه.وكانت ليلى وهشام قد احتفلا الأسبوع الماضي بعقد قرانهما في في قصر محمد علي بالمنيل في العاصمة ، بعد أكثر من عام على إعلان خطوبتهما.

وعلقت عقد قرانها الى هشام جمال، عبر حسابها الخاص في "إنستغرام" بفيديو من عقد القران وعلّقت عليه بالقول: "أخيراً كتبنا ".



وتلقت ليلى العديد من التهاني والتبريكات من والدها وشقيقتها ونجوم الفن الذين حرصوا على تهنئة ووالدها، منهم: ، ، أحمد ، (ابنة الفنانة أصالة)، ودنيا سامي.



ومن المشاهد التي لامست قلوب الحضور كانت دموع الفنان أحمد ، والد العروس، الذي لم يستطع إخفاء تأثره خلال مراسم عقد القران، فقد بدا عليه مزيج من والذهول بأن ابنته كبرت وتزوجت.(لها)