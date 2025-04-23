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المرأة

ستكون عروس 2025.. فنانة شهيرة تحتفل بزفافها الليلة (صور)

Lebanon 24
23-04-2025 | 03:58
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تحتفل الفنانة المصرية ليلى أحمد زاهر اليوم الأربعاء بزفافها من المنتج والفنان الشاب هشام جمال، وذلك في أحد الأماكن الراقية المخصصة للأعراس، بحضور العائلة وعدد من الأصدقاء المقربين من داخل الوسط الفني وخارجه.
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وكانت ليلى وهشام قد احتفلا الأسبوع الماضي بعقد قرانهما في في قصر محمد علي بالمنيل في العاصمة القاهرة، بعد أكثر من عام على إعلان خطوبتهما.
 
 
 
 
 
 
 
وعلقت ليلى على عقد قرانها الى هشام جمال، عبر حسابها الخاص في "إنستغرام" بفيديو من عقد القران وعلّقت عليه بالقول: "أخيراً كتبنا الكتاب".

وتلقت ليلى العديد من التهاني والتبريكات من والدها وشقيقتها ونجوم الفن الذين حرصوا على تهنئة العروس ووالدها، منهم: محمد جمعة، عمرو وهبة، أحمد صفوت، شام الذهبي (ابنة الفنانة أصالة)، ودنيا سامي.

ومن المشاهد التي لامست قلوب الحضور كانت دموع الفنان أحمد زاهر، والد العروس، الذي لم يستطع إخفاء تأثره خلال مراسم عقد القران، فقد بدا عليه مزيج من الفرح والذهول بأن ابنته كبرت وتزوجت.(لها)
 
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