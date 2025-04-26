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المرأة
ريم مصطفى تتحدث عن مواصفات فتى أحلامها
Lebanon 24
26-04-2025
|
07:30
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خلال لقائها ببرنامج "معكم"، كشفت الفنانة
ريم مصطفى
، عن موقفها من الزواج مجدداً، والمواصفات التي تتمناها في فتى أحلامها.
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أكدت ريم أنها تحب الزوج يكون صديقًا لها قبل أن يكون زوجًا ويكون ناضجًا فى تفكيره، مؤكدة أن هذه الصفات ليست سهلة في الوقت الحالي.
وأضافت أنها لا تحب خوض تجارب فاشلة أو مؤقتة، قائلة: "أنا شايفة إني محققة لنفسي حياة تخليني عايشة مرتاحة وأنا شخصية عنيدة ومتمسكة برأيي وواثقة في نفسي جدًا ومخلصة ومتقلبة المزاج وفي اليوم الواحد أمر بكذا مزاج"، ومزحت قائلة: "بشعر بمتعة لما آخد حقي بإيدي".
وعبرت ريم مصطفى، عن فخرها بالمشاركة في الفيلم التسجيلي "نقطة تلاقي"، قائلة: "الفيلم من إخراج المخرج الكبير
وحيد حامد
ووقت تصوير الفيلم قالي مفيش سيناريو هنمشي عليه وهتبقى ناس طبيعية وقعدت مع عائلة نوبية بجد وقضيت معاهم يوم من أمتع الأيام، ولحد دلوقتي بتأثر من الفيلم ده لما أشوفه". (لها)
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